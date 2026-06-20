Re Carlo e Camilla al Royal Ascot con un ospite molto speciale

Re Carlo e Camilla al Royal Ascot per il quarto giorno consecutivo: con loro il Principe saudita Al Saud. E trapela l'offerta di Carlo per il ritorno di Harry

IPA Re Carlo

Quattro giorni su quattro. Carlo e Camilla non hanno saltato nemmeno la quarta giornata del Royal Ascot: anche venerdì sono arrivati all’ippodromo in carrozza, come vuole il cerimoniale dell’evento, lungo il rettilineo dell’ippodromo del Berkshire, accolti dal pubblico e dalle note dell’inno nazionale. Una scena che si ripete ogni anno, con al fianco dei due Reali un ospite decisamente fuori dall’ordinario.

L’ospite speciale di Re Carlo: il Principe saudita legato al mondo dei cavalli

A condividere la prima carrozza con Re Carlo e la Regina Camilla c’era il Principe Saud bin Khalid bin Abdullah bin Abdulrahman Al Saud, figura di primo piano nel mondo degli affari della famiglia Reale saudita e grande appassionato di corse ippiche. Un legame, quello tra il Principe saudita e Re Carlo, nel segno della passione condivisa per i cavalli: la sua presenza nella carrozza reale è stata letto come un gesto diplomatico e personale insieme.

Venerdì il sole batteva forte sull’ippodromo e il caldo si è fatto sentire ad Ascot, con punte intorno ai 28 gradi, ma Carlo è rimasto fedele al dress code. Un dettaglio che i tabloid hanno notato subito; nonostante il caldo, il Sovrano era comunque rilassato e di ottimo umore. Camilla, dal canto suo, ha puntato su un completo nei toni dell’azzurro, con cappello in nuance e una spilla luminosa sui toni del blu e dell’argento. Eleganza sobria, come da copione per la Regina in eventi diurni.

Intanto Re Carlo apre le porte ad Harry, Meghan e ai nipoti

Mentre i Reali si godevano il sole del Berkshire, dai giornali britannici rimbalzava un’altra notizia destinata a far discutere. Secondo quanto riportato, Re Carlo avrebbe agevolato anche economicamente il ritorno nel Regno Unito del Principe Harry, di Meghan Markle e dei nipotini Archie e Lilibet. La famiglia Sussex dovrebbe arrivare a Londra il mese prossimo in occasione degli Invictus Games, e per l’occasione il Re sarebbe pronto a intervenire personalmente per i costi della sicurezza. Si tratterebbe della prima visita congiunta dell’intera famiglia nel Paese da quattro anni a questa parte.

Sarebbe comunque prevista la protezione della polizia armata per tutta la durata del soggiorno britannico dei Sussex (che però viene finanziata dai fondi pubblici, quindi i contribuenti). Ed è bene sottolineare che, al momento, pur essendoci una valutazione del livello di minaccia in corso, non sono emerse criticità particolari. La notizia dell’offerta economica di Carlo, però, resta ancora priva di conferme ufficiali da parte di Buckingham Palace.

Se confermata, la mossa del Re rappresenterebbe un segnale importante nei rapporti con Harry. Dopo anni di gelo e una distanza che sembrava ormai incolmabile, l’idea che Carlo stia lavorando dietro le quinte per riportare i nipotini sul suolo britannico mostrerebbe la volontà di ricucire che finora era rimasta solo tra le righe. Del resto, lo stesso Harry aveva dichiarato pochi mesi fa di desiderare una riconciliazione familiare, con con una frase che aveva colpito tutti: “La vita è preziosa. Non so quanto tempo resti a mio padre”.