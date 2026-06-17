Kate Middleton, una visione in giallo al Royal Ascot: nessuna come lei

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images William e Kate Middleton al Royal Ascot 2026

Kate Middleton ha lasciato tutti senza fiato al suo arrivo in carrozza con William al Royal Ascot. La Principessa del Galles si è presentata durante il secondo giorno delle gare ippiche e ha sfoggiato un look giallo pieno di energia con un abito personalizzato, firmato Roksanda.

Kate Middleton, un incanto al Royal Ascot

La gara ippica più glamour dell’anno è iniziata il 16 giugno con l’ingresso in carrozza di Re Carlo e la Regina Camilla, seguiti dalla Principessa Anna, suo figlio Peter Phillips e Harriet Sperling, freschi di matrimonio. La coppia ha fatto scalpore e la novella sposa è stata al centro dell’attenzione, tra l’altro sfoggiando un abito di Suzannah London che poteva essere tranquillamente preso in prestito dal guardaroba di Kate. Insomma, Harriet ha approfittato della assenza della Principessa del Galles, per prendersi la scena.

Ma il suo momento di gloria è durato poco, perché appena Kate Middleton ha messo piede al Royal Ascot ha lasciato tutti senza fiato.

Finalmente la Principessa del Galles ha sfoggiato un look nuovo. I suoi abiti-cappotto color pastello del Trooping the Colour e della cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera sono rimasti nell’armadio. Per il Royal Ascot Kate ha indossato un abito giallo con maxi fiocco sulla spalla, firmato Roksanda, che è una sferzata di energia. L’abito è stato modificato apposta per lei, infatti il modello originale era sbracciato, ma la Principessa ha voluto applicargli delle maniche corte, seguendo il dress code di Corte. Malgrado i piccoli aggiustamenti, il vestito resta comunque piuttosto largo per la sua silhouette.

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L’abito è abbinato a un cappello con veletta, di Jane Taylor, che Kate indossa a trequarti per lasciare spazio al complicato chignon laterale. Come accessori la Principessa ha scelto le décolleté in suede di Gianvito Rossi con cui cammina senza indugio sull’erba, nonostante i tacchi alti, e la clutch in raso, firmata Anya Hindmarch.

Mentre, per quanto riguarda i gioielli, Kate omaggia le donne della Famiglia Reale con gli orecchini pendenti della Regina Elisabetta e il braccialetto di perle di Diana.

“Finalmente un look splendido” è il commento condiviso sui social. Ma il suo abito non è nuovo, infatti la Principessa lo aveva già indossato in una precedente occasione.

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Kate Middleton e William, felici ma stanchi

William, elegantissimo col cilindro, aveva all’occhiello un fiore giallo, coordinato al vestito di sua moglie.

La coppia è apparsa serena dopo l’annuncio ufficiale che George andrà all’Eton College il prossimo settembre. Nonostante William e Kate abbiano dispensato sorrisi e chiacchierato con molte persone, sono sembrati piuttosto stanchi, specialmente la Principessa. Ma è già un privilegio vederla al Royal Ascot, visto che lo scorso anno diede forfait all’ultimo minuto.

Carole tradisce sua figlia Kate Middleton

Anche Carole Middleton, la mamma della Principessa Kate, ha fatto un ingresso trionfale al Royal Ascot nel secondo giorno della competizione ippica. E al suo fianco c’era un accompagnatrice speciale, la nuora Alizee Thevenet, con un look piuttosto discutibile.

Mercoledì 17 giugno l’ospite glamour del Royal Ascot, oltre i Principi del Galles, è stata Carole Middleton. La mamma di Kate partecipa ogni anno alle corse dei cavalli che spesso segue dal box riservato alla Famiglia Reale. In diverse occasioni si è trovata sola con il Principe William, specialmente quando sua figlia si stava curando dal cancro.

Ma quest’anno ha fatto il suo debutto con un’accompagnatrice speciale, la moglie di suo figlio James, Alizee Thevenet, tradendo così sua figlia Kate.

Alizee Thevenet, il look da country girl poco riuscito

Alizee si è presentata al Royal Ascot con un look piuttosto discutibile. Sembrava un personaggio dei libri di Jane Austen, una perfetta lady di campagna dell’epoca vittoriana. La cognata di Kate infatti ha indossato un lungo abito bianco a fiorellini rosa, inseriti di pizzo, balze, colletto arricciato e maniche a sbuffo e lo ha abbinato a un cappello di paglia, tote bag rosa di Longchamp, sandali in suede verde bosco con tre cinturini e orecchini vistosi con perle.

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Insomma non le mancava nulla per essere una perfetta country lady di fine Ottocento. Qualcuno commenta sui social: “È una scelta audace. Sembra di essere alla Fiera d’Aprile di Siviglia, non ad Ascot 😂”; “Penso che sarebbe stata meglio con un cappello diverso (uno stile più femminile/colori più vivaci): il cappello e il colore dell’abito/la fantasia del tessuto sembrano stonare.”

Anche se molti hanno apprezzato il suo stile unico e il coraggio di agghindarsi con uno stile decisamente retrò e controtendenza.

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Carole Middleton, l’abito rosa di nove anni fa

Carole Middleton ha invece puntato sulla tradizione. Anzi, sul riciclo, proprio come fa Kate. Infatti, al Royal Ascot è andata con lo stesso abito rosa, di Catherine Walker, che ha indossato nove anni fa in occasione del matrimonio dell’altra sua figlia, Pippa.

Kate Middleton, riunione di famiglia

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Il Royal Ascot è diventata così l’occasione per un gradito incontro di famiglia. Infatti, Kate ha assistito alle corse dei cavalli assieme a sua mamma Carole con cui ha potuto chiacchierare amabilmente. Ma ha avuto anche modo di salutare con affetto la cognata.