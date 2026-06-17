Bianca Guaccero e Giovanni Pernice al Royal Ascot, il look che copia Kate Middleton

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IPA Bianca Guaccero

È iniziato il Royal Ascot, la gara equestre di inizio estate che riunisce in Inghilterra reali da tutto il mondo, imprenditori affermati e, a sorpresa, anche una nota showgirl italiana. Al primo giorno di competizioni hanno preso parte anche Bianca Guaccero e il fidanzato Giovanni Pernice. In quest’occasione unica e speciale, Bianca ha scelto un look da vera principessa, ispirato a Kate Middleton.

Bianca Guaccero ad Ascot con pois e cappello

Non è facile ottenere un invito per il Royal Ascot, ma probabilmente sono valse le conoscenze che Giovanni Pernice si è fatto lavorando stabilmente come ballerino a Londra. E, ottenuto il prezioso ticket, non poteva che farsi accompagnare dall’amatissima fidanzata. “Una giornata speciale”: così Bianca Guaccero ha definito sui social l’esperienza a una delle manifestazioni più regali del Regno Unito. Nel carosello postato su Instagram la presentatrice si mostra sorridente al fianco del suo Giovanni e poi intenta a osservare la gara sugli spalti, mentre non manca di mostrare ai suoi affezionati follower momenti unici: dai cilindri dei lord inglesi ai cavalli che corrono in pista.

Il Royal Ascot prevede un dress code rigido, che Bianca e Giovanni hanno rispettato alla perfezione. Lui era elegantissimo con un classico spezzato con pantaloni grigi, panciotto beige, giacca da frac scura e cravatta a pois (en pendant con la sua signora). In testa un alto e tradizionale cilindro, mentre gli occhiali da sole a mascherina sono l’unica concessione a uno stile più urban, e decisamente a lui più affine.

Bianca Guaccero invece, così come Julia Roberts nel mitico Pretty Woman, per il suo esordio a Ascot ha optato per una fantasia a pois. La showgirl si è affidata al brand italiano Luisa Spagnoli, di cui ha scelto un midi dress bianco a pois neri, con romantiche mezze maniche a sbuffo e increspature e un morbido fiocco sul décolleté. Il vestito si stringe in vita per mettere elegantemente in risalto le forme, per poi aprirsi in una leggera gonna fluttuante.

Immancabile in occasioni come questa il cappello. Bianca ne ha scelto uno dalla falda larga, nero e rosa cipria, con fiocco e veletta. A proteggere gli occhi, dei divertenti occhiali da sole con taglio cat eye in stile vintage. A contrasto, modernissimi e un pelo aggressivi gli accessori: neri e in pelle la borsetta Prada e i tacchi a punta. Alle orecchie, una cascata di perle di diverse dimensioni.

I più esperti di protocollo reale non potranno fare a meno di trovare, qua e là, qualche sfumatura e un paio di passi falsi nel look di Bianca e Giovanni. D’altronde, nessuno di loro è nato tra le mura del palazzo di Windsor e il sorriso smagliante, che trasudava felicità, basta a rimediare a qualsiasi scivolone di stile.

L’abito ispirato a Kate Middleton

IPA

Abbiamo già citato Julia Roberts in Pretty Woman, ma a ben guardare, l’abito scelto da Bianca Guaccero per il debutto ad Ascot sembra ispirarsi direttamente a Kate Middleton. La fantasia a pois è una delle preferite della Principessa del Galles che non molto tempo fa l’ha declinata su un abito bianco molto simile a quello scelto dalla conduttrice italiana, mentre ad Ascot 2026 ha optato per un allegro giallo.

Così come quello di Bianca, anche il vestito di Kate è stretto in vita, con lunghezza midi e maniche a sbuffo. Le sue maniche sono però lunghe e, in generale, la silhouette è più strutturata e slanciata. I due outfit hanno in comune la veletta nera, che la Principessa porta però su un cappellino di dimensioni decisamente inferiore. Diversi invece gli accessori, neri per Bianca, in un più leggero color nude per Kate.