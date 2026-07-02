Kate Middleton appare a Wimbledon per la prima volta e fa sensazione con il tailleur celeste di Gabriela Hearst: non si era mai presentata così

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton ha fatto la sua prima apparizione quest’anno a Wimbledon, sorprendendo tutti. Da quando è patrona del torneo di tennis, non si era mai presentata così. Infrangendo il protocollo, ha infatti scelto di indossare un tailleur pantaloni, firmato Gabriela Hearst.

Kate Middleton, la prima apparizione a Wimbledon 2026

Kate Middleton torna dunque a fare sensazione dopo aver scalato le “tre cime” più alte della Gran Bretagna dove è stata fotografata in mini shorts, svelando le gambe nude e muscolose.

La Principessa del Galles è riapparsa del suo ruolo istituzionale, in quanto dal 2016 è madrina di Wimbledon, il torneo di tennis più importante della Gran Bretagna.

Kate è una grande appassionata di questo sport e la sua presenza a Wimbledon non si limita alla premiazione dei vincitori. Infatti, ogni anno assiste a più partite. Nelle varie edizioni l’abbiamo vista nel royal box da sola, in compagnia di sua sorella Pippa o di William. E le è perfino toccato sedersi accanto a Meghan Markle. In anni più recenti, ha portato con sé i figli più grandi, George e Charlotte. Adesso che Louis ha otto anni, potrebbe fare il suo debutto.

Getty Images

Kate Middleton, osannata dalla folla a Wimbledon

Per il momento però si è presentata da sola a Wimbledon dove è stata accolta da una folla festante, anche perché nessuno si aspettava che la Principessa del Galles si mettesse a distribuire i biglietti d’ingresso.

Kate ha deliziato i fan iniziando il suo impegno con una visita alla cosiddetta fila di Wimbledon, dove ha incontrato gli appassionati di tennis che si erano accampati nella speranza di poter entrare. La Principessa si è messa alla cassa e raggiante ha obliterato i biglietti di diversi tifosi increduli nell’essere accolti da lei. E ha parlato con gli steward onorari dell’AELTC che si offrono come volontari per gestire gli ospiti del torneo.

Getty Images

Kate ha anche incontrato i bambini dello Shine Camera Club, un progetto di fotografia creativa che aiuta i piccoli provenienti da contesti svantaggiati a sviluppare la propria sicurezza attraverso l’uso della fotografia. Come è noto, la moglie di William è una grande appassionata di questa arte e ha realizzato diversi ritratti per la Famiglia Reale, tra cui alcuni scatti di Camilla in occasione di un suo compleanno di qualche anno fa.

Getty Images

Naturalmente, non poteva lasciare Wimbledon senza prima assistere almeno a un match, seduta accanto all’ex campione di tennis, Andy Murray.

Kate Middleton rompe il protocollo col tailleur pantalone

La visita di Kate a Wimbledon ha fatto sensazione anche per il look che ha scelto. La Principessa del Galles ha indossato un tailleur pantalone, celeste, colore regale per eccellenza, firmato Gabriela Hearst, composto da una giacca a doppiopetto e pantaloni palazzo. Sotto il blazer Kate ha indossato un top bianco di H&M.

Getty Images

Come accessori ha optato per le décolleté color cuoio di Ralph Lauren e la borsa tote piccola quadrata ‘Neeson’ in pelle, firmata Anya Hindmarch, che abbiamo visto in mano alla sua assistente. Da notare gli orecchini di lapislazzuli e pietra di luna di Carousel Jewels, da 169 sterline. E la splendida coda di cavallo, perfetta come pettinatura anticaldo.

Indispensabili in questo caso gli occhiali da sole, Kate ha scelto un modello di Ralph Lauren. Mentre non ha indossato il cappello, come invece ha fatto in altre occasioni, contravvenendo il dress code di Wimbledon che sconsiglia l’uso di copricapi perché limitano la visibilità a chi siede dietro.

A proposito di regole, però, Lady Middleton ha stupito tutti per aver rotto la tradizione indossando i pantaloni. Da quando è madrina del torneo infatti ha sempre portato abiti o gonne, mai un completo giacca e pantaloni. Sebbene non ci sia un rigido protocollo, come per altri eventi tipo il Royal Ascot, ha fatto scalpore questo outfit decisamente moderno.