Kate Middleton in mini shorts svela le gambe muscolose e lascia senza parole

Kate Middleton svela le gambe nude e muscolose, indossando dei mini shorts durante l'escursione in montagna e tutti restano senza parole

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha affrontato le “Tre Cime” più alte del Regno Unito in mini shorts rossi, svelando gambe toniche e muscolose. Nuove immagini della sua escursione in montagna hanno rivelato un lato inedito della Principessa del Galles e anche un momento di grande tenerezza tra lei e suo fratello James che l’ha presa per mano aiutandola a scendere un ripido sentiero.

Kate Middleton, la sfida in montagna che ha fatto la storia

Kate Middleton è una appassionata di sport e di natura. Non è la prima volta che si cimenta in attività fisiche sfidanti, anche in montagna e con condizioni climatiche non ideali. Niente la spaventa, né la fatica, né la pioggia o il freddo.

Kate è inarrestabile e ha voluto sfruttare la sua passione a sostegno della ricerca contro il cancro. Così, segretamente ha affrontato le tre montagne più alte del Regno Unito, il Ben Nevis in Scozia, lo Scafell Pike in Inghilterra e lo Yr Wyddfa (Snowdon) in Galles per raccogliere fondi per il Royal Marsden, dove si è sottoposta a cure per il cancro.

A impresa compiuta, ha condiviso alcuni momenti significativi sul suo profilo Instagram ufficiale. Kate appare sorridente mentre è in vetta, intabarrata in una giacca impermeabile, con lo zaino sulle spalle e l’anello di fidanzamento in vista.

Nel lungo messaggio di commento, firmato personalmente con la lettera C che sta per Catherine, scrive: “Ho intrapreso la National Three Peaks Challenge, non solo come impresa fisica, ma come opportunità per esplorare la vita oltre la diagnosi e per dare qualcosa in cambio. Il Royal Marsden è un luogo che ha un grande significato per me e la cui cura e competenza cambiano la vita a moltissime persone”.

E conclude: “La guarigione, sia personale che collettiva, non consiste solo nel risolvere ciò che non va. Consiste nel trovare un equilibrio nel nostro modo di vivere. Tra sforzo e accettazione, tra controllo e fiducia, tra pensare e semplicemente essere. Perché in fin dei conti, il coraggio non consiste solo nell’andare avanti. Consiste nel saper rimanere con i piedi per terra, connessi e presenti, indipendentemente dal terreno o dal paesaggio che si sta percorrendo”.

Kate Middleton in shorts, le immagini inedite dell’escursione

A distanza di qualche giorno dalla condivisione del post di Kate, l’imprenditore Phillip Tebajjwa, che nel fine settimana stava scalando lo Snowdon, ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram dove si vede la Principe del Galles mentre percorre in discesa un sentiero ripido dove indossa degli shorts cortissimi rossi della North Face.

Kate svela così le gambe nude, toniche e muscolose. Un’immagine inedita e audace della moglie di William.

I sostenitori della Principessa del Galles sono rimasti senza parole per questo dettaglio privato e subito si sono chiesti che tipo di allenamento segue.

Nelle foto si vede Kate che tiene per mano suo fratello James. Quest’ultimo sembra aiutarla a scendere il sentiero.