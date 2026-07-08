Kate Middleton trascura il dress code ed è stata tradita dallo spacco dell'abito che ha rivelato un'escoriazione misteriosa sulla gamba

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Niente passa inosservato se si tratta di Kate Middleton. Nemmeno una piccola ferita sulla gamba che è stata osservata durante la visita a un ospedale pediatrico di Londra.

Kate Middleton, l’errore dell’abito

Kate Middleton si è recata lunedì 6 luglio all’ospedale pediatrico Evelina di Londra dove ha visitato diversi reparti, incontrando il personale medico e i piccoli pazienti. La Principessa del Galles ha chiacchierato coi bimbi e i loro genitori, ha giocato con dei pupazzetti e ha risposto alla domanda “imbarazzante” di un bambino di 10 anni che le ha chiesto se fosse la regina.

Kate indossava un abito bianco di Suzannah London che presentava uno spacco sul davanti e questo l’ha tradita. Infatti, né lei né la sua stylist ha pensato che l’apertura della gonna potesse rivelare una piccola ferita, o più precisamente un’escoriazione, sulla gamba, appena sotto il ginocchio.

Kate Middleton, la misteriosa ferita

In effetti non è nulla di particolarmente invasivo, la ferita in realtà è poco più di un graffio ma tanto è bastato per nascere dubbi e ipotesi su come la Principessa del Galles si sia procurata quella piccolissima ferita che non ha bisogno nemmeno di un cerotto.

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Tra le cause più plausibili, si è pensato che Kate si sia escoriata durante l’escursione alle Tree Peaks. La Principessa del Galles è reduce da una prova sfidante sui ripidi sentieri delle montagne più alte della Gran Bretagna. E dalle foto condivise, si è potuto evincere che parte del tratto l’ha percorso indossando dei pantaloncini corti. Dunque, Kate può essersi graffiata contro una roccia incontrata sul sentiero.

Ma ci può essere anche un’altra spiegazione. È noto che William e Kate abbiano dei cani, tra cui un cucciolo di cocker, Otto, che ha appena compiuto un anno. Dunque, può essere che l’irruenza del pelosetto le abbia procurato il graffio.

D’altro canto, la Principessa è molto sportiva e può essere che durante una delle sue attività all’aria aperta si sia procurata la piccola ferita. Il mistero sulle cause resta, anche perché il Palazzo non ha ritenuto di dover dare alcuna spiegazione su questa inezia.

Kate Middleton per la prima volta senza calze

In realtà dovrebbe stupire maggiormente il fatto che Kate non abbia indossato i collant d’ordinanza. Il dress code di Palazzo prevede che le donne della Famiglia Reale indossino sempre le calze, in qualsiasi stagione, durante le uscite ufficiali.

La Principessa del Galles ha sempre osservato questa norma, anzi proprio una discussione intorno ai collant sarebbe stata all’origine della frattura con Meghan Markle.

Ultimamente però Kate sta rivedendo il suo stile e certe regole di Corte che ormai appaiono superate. A ciò va aggiunto l’insolito caldo torrido che ha colpito tutta l’Europa. Da qui probabilmente la decisione di non indossare le calze, dato che il vestito indossato era piuttosto discreto. E poi ormai le gambe le aveva svelate pubblicando le foto in shorts.

Anche questa scelta è stata però fatale, alimentando il mistero sulle cause della ferita, quasi impercettibile, alla gamba.