Kate Middleton, 12 foto inedite per celebrare il 2025 appena concluso

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Kate Middleton

Kate Middleton e il Principe William hanno scelto di salutare il 2025 condividendo dodici fotografie inedite che raccontano il lavoro, la presenza e la continuità della loro vita pubblica. Un anno complesso, per i futuri Sovrani d’Inghilterra, appena usciti dal percorso di cure contro il cancro affrontate dalla Principessa e che ha superato, malgrado alcuni periodi di inevitabile difficoltà.

Le foto inedite di Kate Middleton

La selezione comprende alcuni dei momenti più rilevanti degli ultimi dodici mesi, a partire dalle celebrazioni ufficiali. Tra gli scatti più emblematici compaiono quelli del 80° anniversario del Giorno della Vittoria in Europa, celebrato a maggio, dove la coppia Reale appare composta, partecipe, in un’immagine che va oltre il protocollo. A giugno, invece, il tradizionale Trooping the Colour diventa occasione per immortalare William accanto al padre, Re Carlo III, e alla zia, la Principessa Anna, in cui si spiega bene il senso della continuità istituzionale della Monarchia.

Non mancano, però, momenti più intimi e familiari, come quelli legati al periodo natalizio. Vediamo la Principessa Charlotte in due look distinti durante il pranzo di Natale annuale offerto dal Re a Buckingham Palace, poche settimane fa. Lei e Kate sono state fotografate durante il tragitto, entrambe vestite di rosso e in perfetto clima natalizio, ma declinate con personalità diverse.

La Principessa del Galles ha scelto di indossare un abito firmato Alessandra Rich, caratterizzato da scollatura a goccia, pois e una delicata stampa a petali. Realizzato in seta e dotato di spalline imbottite, il vestito non veniva indossato dal 2019, quando Kate Middleton lo aveva sfoggiato durante la sua apparizione nel programma della BBC A Royal Berry Christmas.

Charlotte, dal canto suo, ha optato per un bordeaux profondo, arricchito da finiture in velluto, completando il look con un fiocco per capelli coordinato. Il dettaglio più raffinato è l’abbinamento con il nastro nero Miu Miu indossato da Kate, mentre entrambe portano i capelli castani raccolti in semi-acconciature, sobrie e perfette per l’occasione.

Il momento più importante del 2025

Solo una settimana prima, la Famiglia aveva partecipato alla cerimonia di canti natalizi Together at Christmas all’Abbazia di Westminster, uno degli appuntamenti più sentiti del calendario Reale. In quell’occasione, Kate aveva attirato l’attenzione anche per i gioielli: diamanti per un valore complessivo di quasi 20000 dollari. Tra questi, c’erano anche gli orecchini Robinson Pelham, incastonati in oro bianco 14 carati e valutati 16010 dollari, noti per la loro versatilità grazie alla possibilità di essere indossati in tre diverse configurazioni.

Gli stessi orecchini si erano visti nel 2022, abbinati a un abito bianco e nero alla première di Top Gun: Maverick, a conferma di un guardaroba che si costruisce nel tempo. 12 foto per 12 mesi che ci conducono quindi verso un 2026 fatto di grandi impegni per i Principi del Galles, al fianco del Re dal giorno zero del suo Regno. Proprio Carlo III ha dichiarato di stare migliorando dal punto di vista medico e di dover ridurre le cure perché quelle già fatte hanno dato i risultati sperati. Gli occhi rimangono comunque puntati su di loro e sul futuro più vicino della Monarchia britannica.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!