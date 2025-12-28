Kate Middleton in concerto con Charlotte: il duetto lascia tutti senza parole

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Kate Middleton e la Principessa Charlotte

Tra i momenti più emozionanti del grande concerto Together at Christmas organizzato da Kate Middleton, e trasmesso sulla televisione britannica in occasione della Vigilia di Natale, c’è stato il duetto al pianoforte tra la Principessa del Galles e la piccola Charlotte. Madre e figlia sono state così brave da lasciare senza parole persino un vero maestro dello strumento.

Charlotte lascia il maestro di stucco

Kate Middleton e la Principessina Charlotte hanno scelto un brano del compositore scozzese Erland Cooper per il debutto del loro duo. E a far loro da guida nella preparazione di Holm Sound è stato chiamato il compositore in persona che, intervistato da BBC Breakfast ha raccontato: “Avevo parlato con la principessa all’inizio dell’anno e sapevo che le piaceva suonare questo brano musicale con la famiglia. È stata una grande sorpresa essere invitato al Castello di Windsor la scorsa settimana e sentirla interpretata da una coppia di principesse”.

Una sorpresa è stata anche la maestria delle due: “Non ho dovuto dare istruzioni, erano così brave”. Bravissime nonostante la tensione. “Esibirsi di fronte a una troupe cinematografica e alla persona che ha scritto la musica è un’esperienza snervante per chiunque, ne sono sicuro. – ha commentato il maestro – L’hanno suonata diverse volte e poi mi hanno chiesto di fare un piccolo tentativo anch’io e ho dato qualche suggerimento. Ma non ce n’era bisogno. Credo di essere stato lì come cheerleader”.

La piccola Charlotte è apparsa a Cooper “molto sicura di sé. L’ha suonata davvero bene. La suona in modo così splendido”. L’esibizione al piano di Kate Middleton è una tradizione ormai al grande concerto di Natale all’Abbazia di Westminster, qualche anno fa aveva accompagnato il cantautore Tom Walker nella sua canzone festiva For Those Who Can’t Be Here. Per Charlotte, invece, si tratta di un debutto, che ha complicato non poco le cose a Kate. Per lasciar spazio alla figlia, la Principessa del Galles ha infatti suonato con la sola mano sinistra, mentre la bimba usava la destra.

Un omaggio all’amore materno

Kate Middleton non ha scelto a caso il brano da suonare assieme alla sua piccola. La musica di Erland Cooper, compositore originario delle Isole Orcadi, è infatti stata scritta per sua madre, il cui nome era proprio Charlotte, ed è un inno alla maternità. “Questa è una meravigliosa coincidenza, – commenta Cooper – parla di come vediamo i nostri genitori negli occhi dei nostri figli e poi, quando guardiamo nostra madre e guardiamo la nonna, vediamo i nostri figli. È un momento di chiusura del cerchio e parla di maternità”.

L’esibizione di Kate e Charlotte non si è tenuta dal vivo nel corso del grande evento, ma è stata preregistrata la settimana precedente in una delle grandi sale del Castello di Windsor. Per mamma e figlia è stato un momento di puro divertimento che, nella trasmissione televisiva, è stato accompagnato da immagini che le ritraeva assieme al resto della figlia presenziare al grande evento e legare i cartoncini con su scritto i propri nomi all’Albero delle connessioni che Middleton ha quest’anno voluto all’ingresso dell’Abbazia.

