Mano nella mano, madre e figlia fanno squadra a sé nella Royal Family: il legame tra Kate e Charlotte è innegabile e sotto gli occhi di tutti

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IPA Kate Middleton e Charlotte sempre più vicine: la foto virale

Alcune immagini non hanno bisogno di titoli e didascalie. Sono tanto potenti da porre in secondo o terzo piano qualsiasi protocollo possibile. Non è un caso, infatti, che lo scatto, per quanto sia di spalle, sia divenuto rapidamente virale.

Parliamo della foto che vede Kate Middleton, il Principe William e i loro figli all’esterno della St. George’s Chapel di Windsor, dov’è stata celebrata la funzione religiosa di Pasqua. Sguardi e obiettivi puntati sulla Royal Family, ma un gesto ha catturato l’attenzione: madre e figlia che camminano tenendosi per mano.

Questione di stile e cuore

Uno scatto rubato di spalle, che vede la famiglia al completo allontanarsi dalla chiesa. Nessuna etichetta o posa, soltanto tutta la verità del rapporto interno tra genitori e figli. Una tenerezza tutta privata, che per un istante è stata colta dai fotografi presenti. Un gesto protettivo, che oggi conta ancora di più dopo gli anni difficili vissuti.

I sudditi stanno ammirando Charlotte divenire una sorta di “mini-me” della Principessa del Galles. Impossibile negare la somiglianza estetica e di stile, cosa che a Windsor è apparsa più radicata che mai.

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Non è un caso che la piccola, di ormai 10 anni, abbia sfoggiato un cappotto firmato Catherine Walker, tra le stiliste preferite di mamma Kate. La vera chicca, però, risiede nel riciclo. Charlotte ha infatti indossato nuovamente il capo sfoggiato a Natale 2025. Di fatto sta seguendo alla perfezione la filosofia del “re-wear” tanto casa a sua madre. Un gioco di specchi, il loro, che non riguarda soltanto i tessuti.

Un filo invisibile

Quello apprezzato a Windsor non è un caso isolato, anzi. Possiamo parlare di un tassello ben inserito in un più ampio mosaico, che ormai stiamo imparando a conoscere. William del resto lo aveva già detto anni fa: “Charlotte è adorabile, proprio come mia moglie”. Oggi quella somiglianza caratteriale emerge nei piccoli dettagli della quotidianità reale.

Come dimenticare il duetto al pianoforte durante il concerto di Natale. Lo stesso dicasi per le rivelazioni di Kate sulla normale amministrazione domestica. Un esempio: la lotta con le acconciature di Charlotte prima di un evento ufficiale. La Principessa non si affida allo staff per cose del genere (in realtà ne fa un uso molto limitato in genere), ma preferisce legare con la sua bambina anche attraverso questi gesti.

Quel tenersi per mano, inoltre, conferma un po’ il concetto di “squadra nella squadra”, di cui i tabloid ogni tanto parlano. Se i maschi di casa nello scatto sono sembrati quasi delle matrioske nei loro completi blu coordinati, Kate e Charlotte formavano un mini nucleo a sé, fatto di sussurri, gesti e sguardi d’intesa.

In un momento di grandi cambiamenti per la Monarchia, la stabilità di questo legame appare come un faro. Charlotte osserva la madre, ne impara i tempi e la grazia, ma Kate sembra volerle lasciare lo spazio per splendere e soprattutto distinguersi. Per quel distacco, però, ci sarà tempo. Ad oggi la piccola sente ancora il bisogno di muoversi nell’ombra di sua madre.