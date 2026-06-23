La Ruota della Fortuna, richiesta “umiliante” per Samira. Gerry Scotti chiude all’improvviso

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna e ancora una volta una serata all’insegna del buonumore su Canale 5. Gerry Scotti ha guidato una puntata ricca di colpi di scena, accompagnato come sempre da Samira Lui, ormai presenza fissa e sempre più apprezzata dal pubblico del game show.

Fin dalle prime battute, il conduttore ha scherzato sull’abito verde indossato dalla showgirl. “Deduco che la tua ricetta di stasera sarà a base di insalata”, ha osservato Scotti. Pronta la replica di Samira: “Bravo, sono una foglia di insalata”. Uno scambio leggero che ha contribuito a creare l’atmosfera spensierata che caratterizza il programma.

Tra una manche e l’altra, non sono mancati i momenti curiosi. A colpire il pubblico è stata soprattutto una richiesta arrivata direttamente da una delle concorrenti, che ha coinvolto proprio la Lui. “Samira, puoi salutare il mio fidanzato Lucas? Lo so, è umiliante”, ha chiesto Delia provocando l’ilarità generale in studio.

Anche la soubrette italo-senegalese è rimasta colpita dalla particolare richiesta e dopo essersi lasciata andare alle risate ha affermato: “Lo salutiamo insieme e gli mandiamo due baci, uno è il mio e l’altro è il tuo”.

Federico è il nuovo campione de La Ruota della Fortuna

Sul fronte del gioco, la serata ha visto sfidarsi la campionessa in carica Fabiola, da Gravina di Catania, contro Federico, impiegato di Cesena, e la già citata Delia, praticante avvocato romana.

La partita de La Ruota della Fortuna si è rivelata equilibrata e imprevedibile. Delia era partita forte, riuscendo a conquistare un vantaggio importante nelle prime manche. Ma una sfortunata Bancarotta ha azzerato il suo bottino, rimettendo tutto in discussione e riaprendo completamente la gara.

Federico ha saputo approfittare della situazione, recuperando terreno fino a conquistare la leadership. Decisivo è stato come spesso accade l’Ultimo Round, che gli ha consentito di salire a 12.800 euro e conquistare il titolo di nuovo campione.

Nella successiva Ruota delle Meraviglie il concorrente è riuscito a incrementare ulteriormente il montepremi. Dopo aver individuato una delle tre soluzioni richieste, ha pescato la busta verde da 15 mila euro, portando il totale a 27.800 euro.

Il momento più emozionante è arrivato durante l’apertura dell’ultima busta. Gerry Scotti ha giocato sulla suspance, lasciando intendere che il contenuto potesse essere meno importante del previsto. Alla fine è arrivata la rivelazione: nella busta rimasta chiusa si nascondevano ben 100 mila euro.

Perché La Ruota della Fortuna finisce prima

Tra un tabellone e l’acquisto di una vocale, non è passato inosservato ai telespettatori un dettaglio assai significativo . Ancora una volta La Ruota della Fortuna si è conclusa con largo anticipo rispetto alle abitudini degli ultimi mesi.

La chiusura intorno alle 21.45 ha infatti alimentato numerosi commenti sui social. Molti utenti si sono chiesti il motivo della riduzione della durata, notando come ormai da alcuni giorni il game show termini prima rispetto al consueto.

Forse la richiesta di Gerry Scotti di finire prima è stata finalmente accolta? Ad oggi non è chiaro anche se qualcuno sui social ha fatto notare che pure la scorsa estate accadeva lo stesso.

Intanto, complice la programmazione ballerina di Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna continua a macinare consensi. Come sempre, queste ultime puntate stanno ottenendo un buon riscontro, appassionando oltre cinque milioni di spettatori.