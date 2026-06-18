La Ruota della Fortuna, svelato il segreto di Gerry Scotti e Samira Lui

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IPA Gerry Scotti

Nella puntata del 18 giugno de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti alimenta ancora il mistero sulla versione estiva della trasmissione che, secondo quanto dichiarato dal conduttore e da Samira Lui, sarà “pazzesca”.

La Ruota della Fortuna, le novità dell’estate annunciate da Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna si prepara ad una rivoluzione, almeno a giudicare dalle parole di Gerry Scotti che anche nella puntata del 18 giugno 2026 ha annunciato grandi cambiamenti per lo show. A custodire il segreto sono il conduttore e la showgirl Samira Lui, volto della trasmissione, amatissima dal pubblico.

Come ben sappiamo infatti La Ruota della Fortuna non si fermerà durante i mesi estivi. Mentre Affari Tuoi di Stefano De Martino andrà in pausa, la trasmissione guidata da Gerry Scotti non subirà nessuno stop.

La puntata, come sempre, si è aperta con le canzoni della band e con le battute di Gerry, pronto a presentare i concorrenti, già posizionati di fronte alla Ruota, ma soprattutto a invitare in studio Samira Lui.

Il balletto della showgirl, realizzato sulla scalinata, è ormai un must del programma. Per l’occasione Samira ha puntata su un vestitino leggero black e tacchi a spillo. Bellissima, con i capelli riccissimi e sciolti, l’ex gieffina ha fatto il suo ingresso, scambiando come sempre battute con Scotti.

“Dalla prossima settimana la Ruota dell’estate girerà per tutta l’estate con un sacco di novità – ha spiegato il presentatore -. Io e Samira abbiamo già fatto tutte le prove con i costumi. Ci saranno tantissime sorprese”.

Se qualche settimana fa si era parlato di una pausa estiva per La Ruota della Fortuna, Mediaset ha preferito non fermare nei mesi caldi il programma rivelazione dell’anno. L’azienda del Biscione ha invece deciso di trasformarla, creando una versione estiva che sarà guidata, ancora una volta, da Gerry Scotti e Samira Lui.

Non è chiaro come sarà visto che, come svelato dal presentatore, a conoscere il meccanismo del gioco e le novità per ora sono in pochissimi. Di certo lo scopriremo a breve, quando la versione “classica” del programma verrà sostituita da quella “estiva”.

Nunzia nuova campionessa de La Ruota della Fortuna

Anche nella puntata del 18 giugno La Ruota della Fortuna ha regalato momenti appassionanti e intensi. Il gioco piace al pubblico perché è ricco di colpi di scena e sino all’ultimo round non è mai chiaro chi diventerà il campione dello show.

Un meccanismo che ha dominato anche questo appuntamento con il campione Antonio, appassionato di sport, impegnato a difendere il titolo contro gli sfidanti Nunzia e Francesco. Dopo aver dominato la gara infatti il concorrente ha perso tutto a causa della Bancarotta.

Nell’ultimo round, grazie all’Express, il campione è però ritornato in gioco, ma non è riuscito a spuntarla contro Nunzia che è diventata campionessa con un montepremi di 9.500 euro.

Arrivata a La Ruota delle Meraviglie, Nunzia ha indovinato la prima frase, mentre ha fermato il tempo sulla seconda e sbagliato la terza frase. Dunque la concorrente è riuscita a illuminare solamente una busta. La fortuna però l’ha assistita e nell’unica busta illuminata c’erano ben 20mila euro.