La Ruota della Fortuna, la prima puntata d’estate è “clamorosa in tutti i sensi”: Scotti gongola

IPA Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna si è rinnovata e ci ha portati dritti nelle estati della nostra vita: ancora una volta è la nostalgia che si respira negli studi Mediaset, con una palette arancio-rosata e quell’aspetto pop che ci fa sentire davvero a casa. Nessuna novità per lo stile di Gerry Scotti, il conduttore, che si è vestito blu d’ordinanza, ma Samira ha osato con un meraviglioso abito in giallo, decisamente adatto per il secondo giorno d’estate.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata del 22 giugno

Da giorni ormai Gerry Scotti aveva annunciato le novità de La Ruota della Fortuna: da lunedì 22 giugno, lo studio è stato rinnovato per dare il benvenuto agli spettatori in questa estate purtroppo caldissima, con l’Italia nella morsa del ciclone africano. Ma per fortuna c’è La Ruota a tenere compagnia nell’Access Prime Time, con Affari Tuoi spesso fuori dai giochi a causa dei Mondiali 2026.

“Tornano tutti i nostri giochi ma con una nuova veste grafica, dei nuovi contenuti e tanto divertimento. L’applauso lo facciamo alla parte grafica che ha fatto un lavoro meraviglioso. Grazie al regista, e ci saranno delle chicche meravigliose”. Così Scotti ha annunciato la versione estiva: a giocare nella puntata del 22 giugno sono stati il Campione Mattia, in giacca in lino per essere il primo Campione dell’estate (nella puntata del 21 giugno ha vinto 24.900 euro e la Fiat Qubo L). A sfidarlo sono Manuel, giovane studente da Rimini, e Fabiola, impiegata amministrativa.

Una manche alla volta, ovviamente, è stato spiegato il meccanismo della nuova Ruota, che prevede delle sostituzioni: il gioco è cominciato con Piatti Estivi, con il tabellone dedicato a un grande classico, ovvero l’insalata caprese. “Sarà un’estate dove le persone si divertiranno a fare le nostre ricette”, ha detto Scotti. Tra le manche c’è anche quella dedicata alle estati di un tempo, dal nome fortemente evocativo: Un’estate fa. Ogni giorno, dunque, verrà raccontata una curiosità sull’estate, e il primo tabellone è stato dedicato al topless.

Chi ha vinto

Nel round musicale potevano forse mancare loro, i tormentoni? Sono praticamente la colonna sonora delle nostre estati, e ancora una volta il filo conduttore di tutto è la nostalgia. Altra manche decisamente interessante è Ciak si gira. La partita è stata molto altalenante, infatti Scotti non ha perso l’occasione di ribadire la sua filosofia: “Vi sprono a usare la fantasia, perché so che esistono i passo e la bancarotta”.

Al posto del Trenino Express, abbiamo ora Traghetti Express: il triplete è confermato anche per la Ruota estiva. Dopo mezz’ora di partita, tutti i concocorrenti sono tornati a zero: si è riacceso dunque il gioco per eleggere il Campione della serata. “Che ansia”, ha detto Samira quando poi all’Ultimo Round Manuel è riuscito a conquistare lo spicchio da 5mila euro. L’estate ha eletto una nuova Campionessa: Fabiola da Gravina di Catania, che “ci ha creduto fino alla fine”.

Una partita che si farà ricordare, anche perché per la prima volta è stato fatto un tabellone solo con una vocale. Alla nuova Campionessa, purtroppo, sono capitati dei tabelloni discretamente complessi, ma è riuscita a conquistare l’ultimo, il più difficile. In totale, ha vinto 42.500 euro.