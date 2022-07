Caterina Balivo, bikini e trasparenze su Instagram: vince su tutte

Caterina Balivo sta vivendo un momento d’oro, con il suo (attesissimo) ritorno in TV dopo due anni di stop – eccezion fatta per Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci – e ben due programmi nuovi di zecca, tutti per lei. Nel frattempo, però, si sta godendo un po’ di meritata vacanza e, dobbiamo ammetterlo, a ogni post su Instagram ci delizia con dei look da mare che fanno scuola. L’ultimo? Un elegantissimo bikini total black assolutamente da copiare.

Caterina Balivo in bikini su Instagram: non ce n’è per nessuna

Tra un impegno di lavoro e l’altro, Caterina Balivo trova sempre il tempo per una capatina in spiaggia. Stavolta, però, ha cambiato location, l’esclusivo Aeneas’ Landing Resort di Gaeta circondato da palme e verde e con una panoramica vista mozzafiato sul mare. Un luogo da sogno, perfetto per concedersi una pausa sotto il caldo sole di luglio, tra un bagno in piscina e una sensuale doccia rigenerante.

Non è la prima volta che la conduttrice condivide su Instagram i suoi look da dieci e lode. Sempre impeccabile e di gran classe, l’abbiamo potuta ammirare in abiti super chic nel corso dell’anno e adesso, nel pieno dell’estate, ci delizia di volta in volta con costumi da bagno, uno più bello dell’altro. Come dimenticare, ad esempio, il delizioso bikini a triangolo color verde militare con dettagli in cordoncino e rouches sotto il seno, abbinato a uno chemisier floreale: semplicemente perfetto. E ancora il costume intero blu, in linea con le tendenze del momento, che ha indossato negli scatti al fianco delle amiche Elena Santarelli (con la quale in passato aveva litigato, come ha raccontato lei stessa) e Dreams by Michela, fashion blogger da quasi 37mila follower.

Stavolta la bella Caterina ha optato per un bikini total black, con reggiseno monospalla e slip a vita alta, entrambi caratterizzati da dettagli in tulle trasparente che rendono il look da mare ancor più accattivante. Una scelta di stile, ma anche consapevole: il due pezzi è, infatti, il modello limited edition Capri Sunset firmato Aquaviva ed è cento per cento made in Italy (costa 135€).

Caterina Balivo, paladina della bellezza acqua e sapone

A rendere Caterina Balivo una delle donne più amate della televisione italiana, non è soltanto la sua capacità di scegliere look sempre azzeccati e di tendenza. C’è molto di più, dal suo fare sempre spensierato alla sua capacità di prendersi con autoironia, fino al “coraggio” di mostrarsi sempre per quel che è. Senza trucco, senza inganno.

Nel video condiviso su Instagram ha i capelli sciolti al vento, bagnati dalla fresca acqua della doccia e sul viso non compare neanche un filo di make up. E così è semplicemente perfetta, di quella bellezza naturale e senza fronzoli a cui tutte dovremmo aspirare. Caterina è una vera e propria paladina della bellezza acqua e sapone, ma non solo: in una delle sue ultime interviste ha ribadito quanto sia importante amarci per ciò che siamo, con i nostri difetti, se così possiamo definirli. Tutto nel nostro corpo è apprezzabile, anche quando subiamo gli inevitabili cambiamenti dovuti al passare del tempo e agli eventi della vita. Lei, ad esempio, ha preso qualche chilo dopo le gravidanze e non se ne fa un cruccio: li sfoggia consapevole che anche quei “rotolini” in più fanno parte della sua essenza.

