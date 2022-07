Caterina Balivo, arriva il weekend e lei sfodera il bikini perfetto

Fonte: IPA Estate 2022, i costumi sfoggiati dalle celeb: scegliete il più bello

È un’estate da favola, quella che Caterina Balivo sta vivendo: tornata finalmente in tv dopo due anni di assenza con ben due programmi cuciti su misura per lei, ha senza dubbio un gran bel daffare. Tuttavia, non rinuncia a qualche giornata di relax in famiglia, godendosi il caldo sole di luglio. E, nel prepararsi per un weekend strepitoso, ha deciso di rendere partecipi i suoi fan di un look da mare che fa girare la testa. Il suo bikini è un sogno, assolutamente da copiare.

Caterina Balivo, il bikini perfetto

Abituati a vederla in tv, sempre elegantissima e molto sensuale, in estate Caterina Balivo si lascia andare ad outfit decisamente più adatti alle temperature roventi e alle giornate di mare che la attendono. Ogni volta che può, la conduttrice corre infatti in spiaggia per godersi i caldi raggi del sole e qualche tuffo rinfrescante, divertendosi con i suoi bambini tra onde e spruzzi. E anche se questa stagione è per lei ricca di impegni, almeno nel weekend non può fare a meno di ritagliarsi un po’ di tempo da trascorrere con la famiglia.

Per iniziare alla grande il mese di luglio, la Balivo ha deciso di sfoggiare un bikini delizioso: in un post condiviso su Instagram, ha pubblicato una foto che la ritrae su una splendida spiaggia a due passi dall’acqua, con un look semplicemente perfetto. Il suo due pezzi verde militare è impreziosito da dettagli che lo rendono davvero favoloso, come il reggiseno a triangolo con coppe imbottite, cordoncino bicolore (ripreso anche sui fianchi dello slip) e rouches sotto il seno.

L’abito chemisier con fantasia floreale richiama lo stesso punto di verde del bikini, e lasciato aperto come copricostume è l’ideale per i momenti in cui ci si allontana dall’ombrellone. Non manca che un paio di occhiali da sole e l’outfit è completo: Caterina Balivo è in splendida forma, e anche sotto il sole è sempre la più bella. La sua è la perfetta ispirazione per l’estate, da cui trarre ispirazione per le nostre vacanze balneari.

Caterina Balivo, l’attesissimo ritorno in tv

Sebbene ora si goda qualche giorno al mare, Caterina Balivo è decisamente molto impegnata per il suo ritorno in tv. Dopo due anni di assenza, nei quali aveva deciso di allontanarsi dal piccolo schermo per dedicarsi unicamente alla famiglia, ha accettato un’interessante proposta che l’ha portata su Tv8. Si tratta di Chi vuole sposare mia mamma?, uno show che ha debuttato un paio di settimane fa raccogliendo sin da subito il consenso del pubblico. La trasmissione terrà la conduttrice impegnata per tutta l’estate, ma non è l’unica avventura in cui si è tuffata.

Pronta a concentrarsi (quasi) unicamente sulla sua carriera, la Balivo sarà in tv anche con Help – Ho un dubbio, in onda dal 28 luglio su Rai2. Sono ormai lontani i tempi del suo appuntamento quotidiano con Vieni da me: dopo essersi concessa una lunga pausa, Caterina ha fatto qualche sporadica apparizione televisiva alla giuria de Il Cantante Mascherato e, soprattutto, ne ha approfittato per vivere un’esperienza radiofonica che l’ha profondamente soddisfatta. Ora ha voltato pagina, e con le sue due trasmissioni estive ci terrà compagnia a lungo.