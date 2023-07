Caterina Balivo in bikini senza filtri: inno alla bellezza

Fonte: IPA Palinsesti Rai 2023-2024, tutte le novità: Caterina Balivo torna a casa

In attesa di tornare in tv a settembre, con il nuovo programma La volta buona, Caterina Balivo si gode l’estate al mare con la sua famiglia e un’amica di gioventù. La conduttrice di Aversa ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax a Giannutri, la più piccola delle isole dell’Arcipelago Toscano. Selvaggia e dagli straordinari fondali, è la location perfetta per riposarsi lontani dal turismo di massa. Qui la presentatrice ha deciso di mostrarsi senza filtri, postando poi le foto su Instagram, dove è seguita da quasi un milione e mezzo di follower.

Caterina Balivo in bikini mostra le smagliature

Sul suo account social Caterina Balivo ha condiviso una foto in cui è in barca, al largo delle acque cristalline dell’isola toscana. “Un bagno a Giannutri che sa di amore di mamma e papà, coccole con la mia bambina e confidenze con l’amica di gioventù. Estate 2023 sarai breve ma intensa!”, ha scritto. Nelle immagini si vede la 43enne che fasciata da un bikini arancione e non nasconde le smagliature sulla pancia, frutto delle due gravidanze.

La Balivo ha avuto dal marito Guido Maria Brera due figli, Guido Alberto e Cora, che oggi hanno rispettivamente undici e sei anni. Segni che Caterina ha sfoggiato con orgoglio, senza eliminarle con qualche app per foto ritocco, di quelle che tanto vanno di moda tra i Vip e i comuni mortali.

“Brava Caterina che non usa filtri e capisce il valore di quelle smagliature che sanno di gravidanza!”, è stato il commento entusiasta di un follower. “Finalmente una donna di spettacolo che mostra le smagliature, ti ho rivalutato”, ha aggiunto qualcun altro. Tra i tanti a scrivere anche l’amica Patrizia Pellegrino: “Che bella”. Insomma, la Balivo ha messo d’accordo tutti gli internauti regalando un bell’esempio di body positivity.

Tra l’altro non il primo: un anno fa Caterina aveva ammesso senza alcun problema di essere ingrassata e felice così. “Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella 40enne, voglio essere una bella 50enne e a 50 non voglio dimostrarne 40 – aveva affermato – Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per sé. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando“.

Caterina Balivo torna in tv su Rai 1

Tutto pronto per il ritorno di Caterina Balivo su Rai 1. Dopo l’addio a Vieni da me nel 2020 e la breve esperienza come giurata a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, la conduttrice campana si riprende il primo pomeriggio del primo canale della tv di Stato. Un rientro a casa per l’ex modella che, dopo il terzo posto a Miss Italia 1999, si è fatta largo sul piccolo schermo programma dopo programma costruendo una carriera solida.

Il nuovo format di Caterina Balivo si intitolerà La volta buona: sarà leggero, spensierato e allegro, com’è nelle corde della padrona di casa. “Racconteremo il territorio e le eccellenze italiane in tutti i campi. Ci sarà tanto intrattenimento, con giochi da casa per un pomeriggio spensierato, guardando all’attualità ma con allegria. Penso – ha spiegato la Balivo durante la presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva – che le persone abbiano bisogno di serenità, di eleganza e di un racconto della provincia italiana“.