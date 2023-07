Elettra Lamborghini in bikini: “Saranno i miei -7 kg persi ma…”

Fonte: IPA I bikini più belli dell’estate 2023: prendete spunto dalle star

Una splendida Elettra Lamborghini in bikini su Instagram mostra i risultati della sua dieta svizzera. E lascia anche un commento sul suo aspetto, che le sembrerebbe più slanciato. Lo sguardo è rimasto lo stesso, glaciale e bellissimo, mentre il corpo si è trasformato ed è decisamente più asciutto rispetto al passato. L’artista di Pem Pem ha voluto sfoggiare il suo nuovo fisico su Instagram, dove ha ricevuto moltissimi complimenti e, purtroppo, qualche critica.

Elettra Lamborghini in bikini e dimagrita su Instagram

“Saranno i miei -7 kg persi ma sembro alta… che c**o! Tranquilli non lo sono”, ha scritto Elettra Lamborghini a corredo della foto che ha condiviso sui suoi canali social e con la quale ha mostrato i risultati della speciale dieta svizzera che le ha consentito di rimettersi in forma. Tantissimi i complimenti ricevuti da parte dei tantissimi utenti, ma anche qualche critica in cui si insinua che non abbia seguito alcuna dieta ma che sia ricorsa alla chirurgia.

L’artista bolognese ha specificato di aver seguito un regime per 6 mesi e di aver visto il suo corpo trasformarsi gradualmente. Il risultato mostrato non è quindi frutto della medicina ma di un percorso che ha seguito con rigore e che, oggi, le ha permesso di rimettersi in forma. Per alcuni sarebbe troppo magra, per altri avrebbe gli addominali fake: insomma, non c’è davvero modo di accontentare tutti.

A essersi scagliata contro gli haters è stata proprio lei, che ha spiegato come abbia ottenuto il suo nuovo corpo non con la liposuzione ma con un percorso che ha affrontato in sei mesi. Una dieta svizzera della quale non ha svelato i segreti e che le ha permesso di cambiare completamente aspetto fino a vedersi addirittura più alta.

I suoi segreti per un fisico perfetto

Elettra Lamborghini si è dichiarata fierissima dei suoi 7 kg persi. Un ottimo risultato ottenuto dopo mesi di lavori e che finalmente ha potuto mostrare sui suoi canali social. È però sempre stata molto attenta alla sua alimentazione (è vegetariana dal 2019) ed è molto amante della pasta (come Carla Bruni, che ha svelato la sua ricetta speciale). Nella sua dieta non mancano i carboidrati, che alterna a tantissimi alimenti che ama. Tra questi le fragole e la frutta secca, oltre al succo di mango che ha scoperto in uno dei tanti viaggi che ha fatto per il mondo.

Le sue regole sono molto semplici e si basano sui 5 pasti al giorno, permettendosi anche qualche sgarro. Stavolta, ha deciso di mettersi a regime per ritrovare la forma fisica desiderata e i risultati sono arrivati. Oltre al fisico decisamente più slanciato, Elettra Lamborghini ha anche sfoggiato i suoi addominali d’acciaio che ha mostrato col suo nuovo bikini bicolore.

Alla sana alimentazione e alla dieta, unisce anche un’intensa attività fisica che conduce con regolarità. Le sue sessioni di allenamento sono diventate più frequenti dal 2016, come dimostrano le tante foto che è solita postare sul suo Instagram. Si concentra moltissimo sugli addominali, che ha mostrato anche nell’ultima foto in costume, ma il suo rapporto con la palestra è incentrato sul suo completo benessere fisico.