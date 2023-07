Carla Bruni in splendida forma a 55 anni: la sua ricetta per la pasta al pomodoro

Fonte: IPA Cannes 2023, Carla Bruni, Naomi, Gigi: le top model scaldano il red carpet

Cantante, attrice, supermodella: triplo talento per Carla Bruni che si cimenta in cucina con la sua ricetta per la pasta al pomodoro, con un procedimento davvero speciale e ha spiegato passo dopo passo sul suo profilo Instagram. Gli ingredienti sono semplici e richiamano le sue origini italiane, che non ha mai rinnegato, e che invece ha esaltato anche con i brani scelti per il suo video dedicato all’esecuzione del piatto. Vediamo insieme quali sono i suoi suggerimenti.

La pasta al pomodoro di Carla Bruni

Gli ingredienti sono davvero molto semplici: pasta, pomodorini, cipolla, olio, basilico, parmigiano, sale e pepe. Per iniziare, in una padella antiaderente, fa soffriggere l’aglio con la cipolla insieme al sale e al pepe. Una procedura insolita, visto che di rado si tosta il sale aggiungendolo alla padella calda. A questo punto, aggiunge i pomodorini ciliegino lavati e tagliati a pezzetti, quindi le foglie di basilico spezzettate.

Non ci resta che aspettare: col tempo, a fuoco dolce, i pomodorini diventano morbidi e dolci. Lasciamo caramellare la salsa dopo aver aggiunto l’ingrediente segreto: un po’ di zucchero. Carla Bruni ha poi cotto le penne in abbondante acqua bollente e salata, lei consiglia di scolarla al dente. Una volta pronta, la fa saltare in padella e successivamente la impiatta con una spolverata di parmigiano grattugiato fresco.

Un piatto semplice e veloce, perfetto per un pranzo improvvisato ma anche per una cena informale con gli amici. Carla Bruni dimostra ancora una volta di essere un talento multitasking e di amare molto la buona cucina. Non disdegna infatti di mettersi ai fornelli per preparare deliziosi manicaretti, che di volta in volta propone sul suo profilo Instagram.

I suoi segreti di bellezza

L’ex première dame di Francia è rimasta fedele alla sua beauty routine. Per la pelle del viso, rosata e senza imperfezioni, si affida a laser e radiofrequenza. Per mantenersi in forma, invece, pratica sport per due ore al giorno. In maniera molto onesta, durante un’intervista a Elle France, aveva dichiarato di annoiarsi molto ma di essere consapevole di non avere altra scelta per mantenersi in forma alla sua età.

Per quanto riguarda la dieta, dice di affidarsi unicamente al buonsenso. Come vediamo dal video in cui ci suggerisce la ricetta per un’ottima pasta al pomodoro, Carla Bruni non ha escluso del tutto i carboidrati ma riesce a concedersi un ottimo piatto di pasta ma senza esagerare. Non ha quindi segreti per quanto riguarda l’alimentazione: cibi sani e nessuna esagerazione.

Non è invece una fan del botox. Ai trattamenti estetici preferisce la skincare quotidiana e profonda, che conduce puntualmente e senza sgarri. Le piace inoltre occuparsi personalmente del suo taglio di capelli, sul quale interviene – talvolta – con un’accorciatina a frangia e lunghezze. Quest’aspetto di sé non l’ha mai cambiato ed è uno dei marchi più riconoscibili della sua bellezza eterea. Capelli lunghi e frangia a sipario la rendono ancora unica. A 55 anni, Carla Bruni – al Festival di Sanremo 2023 come ospite, è ancora una donna bellissima e dal grande fascino. E, ogni tanto, ci svela i suoi segreti.