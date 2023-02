Carla Bruni a Sanremo 2023: “Ho digiunato due settimane”

Fonte: Getty Images Carla Bruni, 55 anni di bellezza e trasgressione (sempre con classe)

L’emozione di un palco prestigioso, i look sotto i riflettori, uno spettacolo che quest’anno sta macinando successo e ascolti: Sanremo 2023 tiene incollati gli spettatori alla televisione a riprova del fatto che è una kermesse amata anche dopo 73 edizioni.

E la gioia di potersi esibire all’Ariston è grande per tutti, anche per Carla Bruni attesa nella quarta serata per duettare con Colapesce e Dimartino. Lo ha raccontato lei stessa su Instagram, in un post in cui ha parlato anche dell’abito che indosserà e di cosa ha fatto per poterci entrare.

Carla Bruni, il duetto a Sanremo 2023 e cosa ha fatto per l’abito

Carla Bruni ha mille anime. L’abbiamo vita sfilare sulle passerelle leggiadra e bellissima, incarnazione in carne e ossa del termine top model. L’abbiamo apprezzata in versione cantante, con quella voce che incanta sin dal primo ascolto. Ne abbiamo ammirato l’eleganza nelle vesti di Première dame di Francia al fianco dell’allora presidente Nicolas Sarkozy. E nel corso della quarta serata di Sanremo 2023, quella di venerdì 10 febbraio, la vediamo nuovamente nelle vesti di cantante, insieme a Colapesce e Dimartino. Il brano scelto è Azzurro, come si sa ormai da qualche settimana dopo l’annuncio ufficiale di Amadeus, è stata invece lei a rivelare di più sull’abito che indosserà e di cosa ha fatto per poterlo indossare.

Ne ha parlato in post pubblicato sul suo profilo Instagram a qualche ora dall’inizio della serata. “Ascoltando la canzone di La Rosalia mi rendo conto che saranno ben 30 anni che ho il piacere di indossare la famosa combi Versace… Anche questa sera, dove sono invitata a cantare da Colapesce e Dimartino al Festival di Sanremo, sarà una combi Versace a vestirmi della sua semplicità e della sua forza…”.

Poi l’ex top model ha rivelato: “Anche se ho digiunato per 2 settimane solo per entrarci dentro”. I ringraziamenti poi sono andati a Donatella Versace (“per essermi vicina da 30 anni”, ha scritto), ai due cantanti di Splash e a Paolo Conte e Adriano Celentano per il brano Azzurro.

“Sono impaziente…” ha aggiunto. Nel video a corredo si vedono poi alcuni degli outfit Versace che l’hanno accompagnata in questi anni. Semplicemente bellissima, con lo sguardo che ammalia e con quel corpo che ancora oggi è simbolo di grazia ed eleganza.

Carla Bruni, quando è già stata a Sanremo

Ma questa per Carla Bruni, 55 anni portati splendidamente, è la prima volta a Sanremo? Assolutamente no, infatti la ex Première dame di Francia è già stata ospite della kermesse canora. Bisogna però fare un passo indietro di ben vent’anni per ricordarla la prima volta sul palco. L’occasione era speciale, infatti nel 2002 era uscito il suo primo album da solista Quelqu’un m’a dit, dal titolo di uno dei brani. Proprio quello che l’anno successivo (era il 2003) ha portato sul palco dell’Ariston in una delle edizioni condotte da Pippo Baudo. Dieci anni dopo era tornata, invece, quando presentava Fabio Fazio.

Ora è il momento di tornare e l’entusiasmo è tanto come è emerso dall’audio che lei stessa ha inviato a Colapesce e Dimartino: “Comunque sono felice di arrivare, felice di cantare con voi”.

Questa sera senza dubbio le orecchie saranno attente all’ascolto della canzone, ma gli occhi – invece – saranno puntati sull’abito Versace che ha fatto digiunare per due settimane Carla Bruni.