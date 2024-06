Innamorarsi perdutamente non è mai un affare, testo della canzone di Colapesce e Dimartino

Fonte: IPA Colapesce Dimartino

In un’estate che continua ad essere terreno fertile per incredibili hit, entra nel gruppo anche la nuova canzone di Colapesce e Dimartino. Il duo siciliano ha infatti pubblicato Innamorarsi perdutamente non è mai un affare, un brano dai toni delicati che promette di farci rilassare nelle calde sere estive. Ecco testo e significato del loro nuovo singolo.

“Innamorarsi perdutamente non è mai un affare”: significato del brano

Un singolo anticipato da alcuni manifesti-cruciverba attaccati sui muri delle principali italiane che hanno subito catturato l’attenzione. Così Colapesce e Dimartino hanno confermato ancora una volta tutto il loro estro e la loro creatività prima di pubblicare Innamorarsi perdutamente non è mai un affare, la loro nuova canzone estiva.

Disponibile da venerdì 7 giugno 2024, il brano riesce a raccontare perfettamente l’essenza delle calde estati italiane. In perfetta armonia con tutta la loro discografia, il pezzo ci accoglie con leggere note acustiche e con le loro voci inconfondibile.

Il testo, scritto a quattro mani da Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino, racconta dei ritorni a casa dopo lunghe giornate al mare e di quegli amori fugaci che nascono e si spengono nel giro di una giornata, il tutto con un sottofondo che sprigiona un senso di leggerezza e spensieratezza tipiche del periodo estivo.

Il brano arriva dopo un l’enorme successo di Lux Eterna Beach, il loro secondo album uscito a novembre 2023 in cui il duo ha racchiuso brani come Cose da pazzi e Splash, il singolo portato al Festival di Sanremo 2023 che ha ottenuto il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Lucio Dalla.

“Se sarà un qualcosa in cui si identificheranno in sei o in centomila, a un certo punto esce dai nostri compiti e dalle nostre responsabilità. Il nostro compito è fare canzoni. Possibilmente belle. Il resto, non lo decidiamo noi”. Avevano raccontato in un’intervista per Rolling Stone.

Ora, dopo la loro partecipazione live al Mi Ami Festival, Colapesce e Dimartino sono pronti per il loro tour sui palchi dei più importanti festival italiani per cantare insieme al pubblico la loro bellissima hit.

“Innamorarsi perdutamente non è mai un affare”: testo della canzone

Il vento spinge la porta del bar

Ma che ca-

Ma che caldo fa

Siamo rimasti sconfitti dall’umidità

Ai-Ai-a

Non siamo due nemici

Quando siamo senza vestiti

E chi lo sa cosa sei per me

Non me lo so spiegare

Innamorarsi perdutamente

Non è mai un affare

Resta a dormire da me

È troppo corta l’estate

Fatta di belle minchiate e canzoni già usate

Turisti in cerca di divinità

Ma che pa-

Ma che pace fa

Mordi felina un ghiacciolo ma poi dove vai?

Ai-Ai-a

Tu mi dicevi amici

Quando eravamo vestiti

E chi lo sa cosa sei per me

Non me lo so spiegare

Innamorarsi perdutamente

Non è mai un affare

Resta a dormire da me

È troppo corta l’estate

Fatta di belle minchiate e canzoni già usate

E chi lo sa cosa sei per me

Non me lo so spiegare

Innamorarsi perdutamente

Non è mai un affare

Resta a dormire da me

È troppo corta l’estate

Fatta di belle minchiate e canzoni già usate