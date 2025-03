Fonte: Getty Images Gaia

Gaia e Olly non stanno insieme. I due cantanti sono finiti al centro dei pettegolezzi dopo una serie di messaggi dolci che si sono scambiati sui social durante la settimana del Festival di Sanremo 2025, al quale hanno partecipato entrambi. Qualcuno ha parlato di una liaison segreta e anche piuttosto passionale ma la Gozzi, diventata popolare dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, ha negato tutto categoricamente.

Gaia e Olly non sono una coppia. “Gli ho mandato quello che scrivono di noi e gli ho detto: smentiamo. È un mio amico. A Sanremo non c’è il tempo materiale di dormire, figuriamoci di innamorarsi o anche solo di fare sesso nei camerini dell’Ariston”, ha raccontato la Gozzi in un’intervista a Vanity Fair.

Secondo alcune voci circolate dopo la fine del Festival, due cantanti avrebbe vissuto un momento di passione nei camerini, dietro le quinte del Teatro Ariston, durante la serata del venerdì, quella delle cover. Subito tutti hanno pensato a Gaia ed Olly ma la Gozzi ha smentito. Entrambi erano concentrati sui rispettivi percorsi, dove hanno trionfato a loro modo.

Olly ha vinto Sanremo con Balorda nostalgia mentre Gaia ha lasciato il segno con la sua Chiamo io chiami tu, che oggi è diventata una hit complice anche il filmato virale con il coreografo Carlos Diaz Gandia. La Gozzi non ha escluso in futuro di lavorare con il collega “anche se musicalmente siamo lontani“.

Ma c’è sempre stata grande stima tra i due tanto che Gaia ha sottolineato: “Vedere Lucio Corsi sul podio è stato un sogno e Olly, beh, sta volando. Non ho apprezzato le osservazioni che mi hanno rivolto i giornalisti a Domenica in il giorno dopo la finale del Festival: la prima, per esempio, sulla competizione puramente estetica tra noi artiste”.

La vita privata di Gaia Gozzi

Gaia Gozzi è single da qualche tempo. Dopo la vittoria ad Amici, nel 2021, si è innamorata del produttore musicale Daniele Dezi, conosciuto come Orang3, ma la relazione non ha retto al tempo.

La scorsa estate, durante un’intervista promozionale per Sesso e samba, Gaia ha ammesso di essere “casta da ben sette mesi” mentre durante la settimana sanremese ha spifferato di aver avuto una liaison con un personaggio famoso, preferendo però non svelare il nome. A quanto pare non Olly.

Anche quest’ultimo risulta libero sentimentalmente da qualche anno. Nell’ultimo periodo si è parlato tanto della sua vicinanza a Benedetta Quagli, un’influencer nota per via della sua storia d’amore con l’ex calciatore della Juventus Federico Chiesa. Ma i diretti interessati si sono sempre professati grandi amici.

Tornando a Gaia, seppur sola in questo periodo della sua vita, non ha nascosto la voglia di costruire qualcosa di importante e solido: “Per molto tempo non sono riuscita a immaginarmi mamma perché in tante situazioni sono stata madre senza esserlo. Ho cambiato idea: più avanti mi piacerebbe mettere al mondo dei bambini“.

Più titubante la Gozzi, invece, sull’eventuale progetto di un matrimonio: “Non lo so ancora”, ha confidato l’artista italo-brasiliana. Prima, però, tocca trovare l’uomo giusto.