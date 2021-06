Benedetta Quagli, la fidanzata di Federico Chiesa tra moda e viaggi

editato in: da

Euro 2020, lo spettacolo delle wags: il tifo delle mogli degli Azzurri

Gli Europei di Calcio impazzano più che mai, e la curiosità sui protagonisti che stanno animando questa edizione è alle stelle. Tra i calciatori che riscuotono più attenzione c’è sicuramente Federico Chiesa, classe 1997, attaccante o centrocampista della Juventus in prestito dalla Fiorentina. Anche lui, come molti dei suoi colleghi, non vanta solamente una carriera sportiva di grande successo, ma anche una storia d’amore solida e travolgente. La ragazza che ha rapito il cuore a Federico si chiama Benedetta Quagli, una ragazza di Firenze nata nel 1993 con la quale è fidanzato da un paio d’anni.

Benedetta non è un volto noto, ma su Instagram vanta la bellezza di 65 mila follower. Un ottimo risultato, se si considera che non è parte del mondo dello spettacolo. Proprio dal suo canale social si evincono alcune curiosità interessanti sulla sua vita privata. Si nota ad esempio che Benedetta è una fashion victim a tutti gli effetti: condivide spesso scatti che la ritraggono mentre indossa capi alla moda che evidenziano perfettamente il suo fisico longilineo. Dai tag, inoltre, si evince che la ragazza ama il made in Italy, preferendo prodotti artigianalmente confezionati in Italia, piuttosto che il fast fashion. Insomma, ha tutte le carte in regola per ambire a diventare un’influencer di successo.

Non solo moda, però, ma anche viaggi. Benedetta Quagli condivide spesso anche scatti dei magnifici luoghi che visita, Torino in primis. Seppur sia originaria di Firenze, sembrerebbe proprio che la ventottenne vada molto spesso nel capoluogo piemontese, dove Federico risiede per motivi lavorativi. Oltre alle mete più urbane, si evince che Benedetta apprezzi molto le località marittime, tra cui Forte dei Marmi, dove si reca spesso.

Non solo mete italiane, tuttavia, ma anche perle estere come Bali, dove ha viaggiato con Federico nel 2019.

Al momento la ragazza è impegnata a fare il tifo per il fidanzato e non manca mai a una partita. Qualche giorno fa è stata infatti allo stadio Olimpico di Roma per la partita che ha visto l’Italia fronteggiare la Svizzera: per l’occasione ha seduto vicino a Rachele Risaliti, Miss Italia 2016 e fidanzata di Gaetano Castrovilli, compagno di squadra di Federico. É probabile che le due abbiano stretto un buon legame, unite dalla tifoseria e dall’amore per i propri compagni.