Fonte: Getty Images Federico Chiesa

Federico Chiesa è prossimo alle nozze: la fidanzata Lucia Bramani ha risposto di “sì” alla domanda più importante di tutte. L’annuncio del calciatore della Juventus su Instagram (con tanto di anello da favola) ha acceso i riflettori sulla sua futura moglie: chi è Lucia Bramani, dalla carriera alle curiosità.

Chi è Lucia Bramani, la futura moglie di Federico Chiesa

Una foto su Instagram, una caption che non lascia dubbi: “Ha detto sì”. Così Federico Chiesa e Lucia Bramani hanno annunciato le future nozze su Instagram, con una splendida fotografia e la romanticissima cornice di Venezia. L’annuncio del matrimonio è arrivato il 17 dicembre 2023, e naturalmente non si conoscono ancora i dettagli della cerimonia. Una proposta di matrimonio unica, in una delle città più belle al mondo.

Ma chi è Lucia Bramani? Nata nel 2001, è una modella con una laurea conseguita in Psicologia all’Università Cattolica di Milano. Un momento importante, che ha festeggiato insieme al fidanzato Federico Chiesa nel luglio del 2022. Molte sono le sue passioni, che condivide proprio con il compagno, come lo sport e gli animali. Ma la Bramani nutre un profondo interesse per il mondo della moda e per gli sci.

Testimonial di numerosi brand, come Tezenis, ha calcato diverse passerelle e al momento lavora presso l’agenzia Elite Model World. Su Instagram, è molto attiva e condivide spesso delle foto del suo lavoro, come shooting, o viaggi in giro per il mondo. Al di là del lavoro, è una grande appassionata di equitazione e tennis. Inoltre, ha studiato danza classica. La storia d’amore tra Lucia Bramani e Federico Chiesa è iniziata dopo la rottura di quest’ultimo con l’ex storica Benedetta Quagli, con cui ha trascorso due anni insieme: i motivi della rottura non sono mai stati resi noti e ad avere annunciato la separazione è stato Alessandro Rosica su Instagram. “È finita purtroppo una delle storie più belle del panorama calcistico, si dicono addio due persone fantastiche”.

La storia d’amore tra Lucia Bramani e Federico Chiesa

Dal loro primo incontro, di tempo ne è passato. In realtà, l’annuncio del matrimonio è arrivato abbastanza in fretta: la coppia ha iniziato ad approfondire la conoscenza a gennaio 2022. Ed è stato proprio Chiesa a raccontare maggiori dettagli nel documentario Back On Track. “C’è stata questa conoscenza diversa dal solito. Abbiamo iniziato a sentirci i primi giorni di gennaio 2022. Io volevo anche vederla, solo che mi sono rotto il crociato”. Ad averli uniti è stato un momento difficoltoso per il calciatore. “Lei ha visto subito le mie fragilità, ha visto uno dei momenti più bui della mia carriera”.

Dopo solamente tre mesi, nel marzo del 2022, la coppia ha ufficializzato la relazione. Quasi sin da subito, però, Chiesa ha capito l’importanza di quella relazione. “Ha toccato con mano le mie emozioni e come rialzarsi. Questo ci ha unito”. Chiesa ha compiuto 26 anni il 25 ottobre 2023, e per l’occasione la Bramani ha condiviso una dedica speciale su Instagram: “A te mio compagno di vita. Ti amo infinitamente”. Ora la coppia deve organizzare le nozze, per suggellare il loro amore.