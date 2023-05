Lucia Annunziata, dagli esordi alle dimissioni alla Rai: la carriera della giornalista

La giornalista Lucia Annunziata

Nata a Sarno l’8 agosto del 1950, Lucia Annunziata una delle giornaliste italiane più conosciute e discusse del nostro paese.

Dal 1995 al 2023, anno delle sue dimissioni “irrevocabili”, è stato uno dei volti di punta della Rai, anche grazie anche al talk show Mezz’ora in più che dal 2005 (quando si chiamava In mezz’ora) va in oda tutti i pomeriggi su Rai 3.

Lucia Annunziata: dall’insegnamento al giornalismo

Lucia Annunziata nasce a Sarno l’8 agosto nel 1950 sotto il segno del Leone. Fino a tredici anni vive nel paese in provincia di Salerno per poi trasferirsi nel capoluogo dove inizia il suo percorso di studi da sempre prettamente umanistici frequentando il Liceo Classico Torquato Tasso.

Appassionata di filosofia, la Annunziata si iscrive all’Università di Napoli Federico II proprio per approfondire la materia ma alla fine, tornata a Salerno, si laurea nell’Università della sua città. La carriera giornalistica non è la prima che Lucia ha intrapreso: per anni, infatti, la Annunziata si è dedicata all’insegnamento alle scuole medie di Teulada, in Sardegna.

Nel 1976 diventa giornalista professionista e il suo primo incarico importante glielo affida il quotidiano Il Manifesto come corrispondente dall’estero per gli Stati Uniti. A notarla, poi, è il quotidiano La Repubblica che la sceglie come giornalista esperta di politica dei paesi del Sud America e poi come corrispondente per il Medioriente trasferendola a Gerusalemme. Nel 1993, Lucia Annunziata torna negli Stati Uniti, stavolta come corrispondente estera del Corriere della Sera e lo stesso anno l’Università di Harvard la premia con una borsa di studio.

Gli esordi in Rai e le prime dimissioni

Il 1995 è l’anno in cui la giornalista Lucia Annunziata approda in quella che diventerà la sua casa professionale, ovvero la Rai. Il debutto in tv arriva con il programma Linea 3 e la sua ascesa è repentina: dal 1996 al 1998 la Annunziata, infatti, diventa direttrice del TG3.

Senza abbandonare la TV di stato, Lucia Annunziata nel 2000 fonda e diventa direttrice dell’agenzia di stampa APBiscom, società che nasce dalla Associated Press ed Ebiscom.

Il sodalizio tra la Rai e Lucia Annunziata diventa ancora più stretto quando, nel 2003, la giornalista diventa il secondo presidente donna della tv pubblica dopo Letizia Moratti che ha avuto la stessa mansione nel 1994. Purtroppo, Lucia è rimasta solo un anno in questo ruolo: nel 2004 ha dato le sue dimissioni allontanandosi volontariamente dall’azienda per poi diventare editorialista de La Stampa.

Il ritorno in Rai nel 2005 e il nuovo ruolo da direttore

Dopo un anno di lontananza dalla Rai, Lucia Annunziata nel 2005 torna sulla tv pubblica dove diventa il volto del longevo talk show In mezz’ora (poi divenuto Mezz’ora in più dal 2017) e di altre trasmissioni giornalistiche, Potere e Leader.

Parallelamente ai quotidiani impegni televisivi, la giornalista diventa direttrice responsabile di Aspenia, la rivista di Aspen Institute Italia, dove è membro dell’esecutivo e dal 2012 al 2020 è direttrice de L’Huffington Post Italia.

Lucia Annunziata: vita privata, premi e polemiche

Nonostante sia un personaggio pubblico, Lucia Annunziata ha sempre mantenuto molto riserbo sulla sua vita privata. Di lei, infatti si sa pochissimo se non che è stata sposata due volte.

Il primo matrimonio della giornalista risale al 1972, quando ha sposato Attilio Wanderlingh un editore italo-olandese. In seconde nozze, invece, la Annunziata ha sposato il corrispondente americano del Washington Post Daniel Williams che è tutt’ora suo marito. Nel 1993, Lucia Annunziata è diventata mamma di Antonia che ha scelto di seguire la strada dei genitori.

La carriera televisiva di Lucia Annunziata è stata contraddistinta anche da momenti che sono passati alla storia del piccolo schermo e tutti dovuti alla schiettezza professionale della giornalista.

Tra questi vale la pena annoverare il litigio tra la Annunziata e l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi durante una diretta di In mezz’ora che ha portato l’ex premier a lasciare lo studio e la polemica con Michele Santoro durante il programma AnnoZero che costrinse invece la stessa giornalista a lasciare la postazione.

Da sempre legatissima professionalmente alle vicende della politica americana, nel 2014 ha vinto il Premio America della Fondazione Italia e il Premio giornalistico Amerigo

Le dimissioni irrevocabili di Lucia Annunziata alla Rai

Tra alti e bassi l’idillio tra Lucia Annunziata e la Rai è durato ben trent’anni ma il 25 maggio 2023 la giornalista ha deciso di dare le sue dimissioni “irrevocabili” con una lunga mail mandata direttamente all’Amministratore Delegato Roberto Sergio, al direttore generale Giampaolo Rossi e al neo direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini.

Nella mail la giornalista ha sottolineato di non condividere “Nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono dunque le condizioni per una collaborazione”.