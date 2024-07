Rai, la Presidente Marinella Soldi si dimette: “Ragioni personali e professionali”

Fonte: IPA La Presidente della Rai Marinella Soldi ha annunciato le dimissioni

Marinella Soldi lascia la Rai. La Presidente ha annunciato le sue dimissioni con una lettera indirizzata al Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in cui ha annunciato la propria volontà di dimettersi dal proprio ruolo a decorrere dal 10 agosto 2024. La decisione della Presidente Soldi, legata a ragioni personali e professionali – spiega una nota di Viale Mazzini – è stata comunicata ai vertici aziendali e verrà formalizzata nella riunione del consiglio di amministrazione prevista per la prossima settimana.

Perché la Presidente Marinella Soldi ha lasciato la Rai

Marinella Soldi ha lasciato la Rai perché è stata nominata consigliere non esecutivo del Commercial Board della BBC dal 1° settembre 2024, dopo essere entrata nel Consiglio principale del Gruppo nel settembre 2023. Insieme a Damon Buffini, Marinella Soldi sarà il secondo membro non esecutivo a far parte sia del Consiglio principale della BBC che di BBC Commercial, rafforzando il legame tra le ambizioni dell’intera BBC e le sue controllate commerciali. Soldi ha una lunga esperienza nel settore dei media sia nel Regno Unito che in Italia.

Per Samir Shah, Presidente della BBC, “Marinella ha una significativa esperienza globale ed una profonda comprensione delle sfide affrontate dai servizi pubblici. Il suo ulteriore contributo sarà prezioso”. “Sarò felice di lavorare con Marinella nella nostra posizione unica in entrambi i consigli” – ha aggiunto Damon Buffini, presidente del Commercial Board e vicepresidente della BBC, “È un momento critico ed entusiasmante per BBC Commercial, che deve continuare a fornire un rendimento soddisfacente al Gruppo attraverso una ambiziosa strategia di crescita”.

Chi è Marinella Soldi e gli studi all’estero

Classe 1966, nata in provincia di Firenze, Marinella Soldi è stata Presidente della Rai dal 2021 al 2024. All’età di otto anni si è trasferita con la sua famiglia a Londra: è di fatto cresciuta nel Regno Unito e si è laureata in economia alla London School of Economics. Successivamente ha completato il master all’INSEAD di Fontainebleau; è entrata in McKinsey per poi passare a MTV Europe come manager. Qui la sua prima promozione – a direttrice generale di MTV Italy – dopodiché è tornata a Londra come Senior vice president.

È rientrata in Italia per amore (si è sposata e ha avuto due figli) e qui ha fondato una sua società di coaching per dirigenti, prima di ricominciare a lavorare per le tv: dal 2009 al 2018 è stata managing director Sud Europa per Discovery. Nel corso della carriera, ha fatto parte di svariati consigli di amministrazione: Nexi, Ferragamo, Italmobiliare, Ariston Thermo. Nel 2019 è stata anche presidente di Fondazione Vodafone.

Il 21 luglio 2021 è stata eletta presidente della Rai, su proposta dell’allora premier Mario Draghi e del ministro dell’Economia Daniele Franco. È stata la quinta donna a ricoprire tale ruolo, dopo Letizia Moratti, Lucia Annunziata, Anna Maria Tarantola e Monica Maggioni. Di recente la Soldi si è scagliata contro l’ad Roberto Sergio per il caso Serena Bortone.

“Non credo che il procedimento disciplinare contro Serena Bortone faccia giustizia della vicenda, né tantomeno faccia bene alla Rai”, aveva detto l’ormai ex Presidente della Rai – Quanto riferito dall’Ad in Commissione di Vigilanza racconta in modo parziale quanto accaduto, non citando aspetti di rilievo. Ferme restando le policy aziendali, il cosiddetto caso Scurati è ancora oggetto di verifiche da parte della direzione Internal Audit aziendale, per la quale la Presidente ha le deleghe”.