Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 16 aprile 2026: un regalo misterioso per Agata

Ufficio stampa Rai Mimmo ne "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 149. Ecco le anticipazioni del 16 aprile 2026

Nella puntata precedente di mercoledì 15 aprile

Mercoledì 15 aprile abbiamo lasciati i protagonisti e le protagoniste de Il paradiso delle signore così. Irene confida alle amiche di aver assistito a una accesa discussione tra Cesare e Rebecca sulla divisione della casa di famiglia in vista del matrimonio. Valeria è entusiasta del nuovo bozzetto disegnato da Caterina, mentre Fulvio manifesta la sua irritazione per l’influenza della Craveri nella scelta della figlia. Intanto arriva la notizia della morte di Totò. Mimmo risponde a una strana telefonata da Firenze per Agata. Matteo decie di tornare a Londra dalla madre di Ettore.

Anticipazioni della puntata del 16 aprile 2026

Johnny sente una conversazione tra Cesare e Irene che finisce per ferirlo mentre al Paradiso si decide di onorare il ricordo di Totò appendendo un manifesto commemorativo in Galleria. Agata riceve un regalo che fa scattare l’allarme in Mimmo mentre Rosa scopre che il suo libro è stato recensito negativamente da un quotidiano francese. La Camilli vive un momento di grande confusione.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 13 al 17 aprile.