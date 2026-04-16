Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 17 aprile 2026: i dubbi di Mimmo

Ufficio Stampa Rai Mimmo a Il paradiso delle signore

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 150. Ecco le anticipazioni di venerdì 17 aprile 2026.

Nella puntata precedente giovedì 16 aprile

Ma dove eravamo rimasti? Nella puntata di giovedì 16 aprile vi avevamo lasciati così. Johnny sente una conversazione tra Cesare e Irene che finisce per ferirlo mentre al Paradiso si decide di onorare il ricordo di Totò appendendo un manifesto commemorativo in Galleria. Agata riceve un regalo che fa scattare l’allarme in Mimmo mentre Rosa scopre che il suo libro è stato recensito negativamente da un quotidiano francese. La Camilli vive un momento di grande confusione.

Anticipazioni della puntata del 17 aprile 2026

Marcello dice a Rosa ciò che pensa in merito alla stroncatura del suo libro e le dà un suggerimento importante. I dubbi di Mimmo diventano sospetti e Agata finalmente trova il coraggio di confessagli la verità. Caterina inserisce nella cartellina destinata all’esame della scuola di moda i disegni preferiti dal padre. Matteo racconta a Umberto e Adelaide che cosa ha scoperto a Londra sulla madre dei Marchesi.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 13 al 17 aprile.