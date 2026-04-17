Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 20 aprile 2026: Matteo finisce in carcere

Ufficio stampa Rai Matteo e Marcello ne "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 151. Matteo finisce in carcere e Johnny programma di partire. Ecco le anticipazioni di lunedì 20 aprile.

Nella puntata precedente del 17 aprile

Venerdì 17 aprile abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Marcello dice a Rosa ciò che pensa in merito alla stroncatura del suo libro e le dà un suggerimento importante. I dubbi di Mimmo diventano sospetti e Agata finalmente trova il coraggio di confessagli la verità. Caterina inserisce nella cartellina destinata all’esame della scuola di moda i disegni preferiti dal padre. Matteo racconta a Umberto e Adelaide che cosa ha scoperto a Londra sulla madre dei Marchesi.

Anticipazioni della puntata del 20 aprile 2026

Agata confessa a Concetta che teme di aver perso Mimmo per sempre. In redazione nasce l’idea di dedicare la copertina di Paradiso Donna alla vincitrice del concorso ALMAT. Rosa decide di seguire il consiglio di Marcello di rimettere mano ai capitoli mancanti del suo romanzo e tra i due sembra riaffiorare un’intesa che sembrava sopita. Dopo aver vinto molti soldi scommettendo sull’incontro di boxe tra Griffith e Benvenuti, Johnny progetta di partire per un lungo viaggio. Adelaide e Umberto coinvolgono Matteo in un piano per proteggere Odile dai Marchesi, ma qualcosa va storto e Matteo finisce in carcere.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 13 al 17 aprile.