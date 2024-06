Nel mese di aprile una polemica ha scosso i corridoi di Viale Mazzini. Serena Bortone, infatti, aveva rivelato con un post condiviso su Instagram di aver appreso che il contratto con il giornalista Antonio Scurati, atteso come ospite nella sua trasmissione televisiva, era stato annullato. La giornalista, in ogni caso, aveva deciso di leggere il monologo preparato dallo scrittore per celebrare il 25 aprile, in diretta durante la puntata di Che sarà... Le polemiche che ne sono scaturite e la accuse di censura hanno alzato un polverone che ha portato la rete televisiva ad avviare un provvedimento disciplinare contro di lei.

Serena Bortone si è detta, in ogni caso, tranquilla al riguardo e ha affermato di aver soltanto raccontato la verità di quanto accaduto. Di recente sul caso è intervenuto anche Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai. Il dirigente della rete pubblica ha affermato che, a suo dire, la giornalista doveva essere licenziata dopo quanto accaduto.

Roberto Sergio, l’opinione su Serena Bortone

Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, ha rilasciato un’intervista a Il Foglio, nel corso della Festa dell’Innovazione a Venezia. In quest’occasione il dirigente ha rimandato al mittente le accuse che vogliono la rete pubblica come un sostegno della maggioranza di Governo: “Più che altro dovrebbero chiamarci Teleopposizioni. Mi hanno girato un report dell’Osservatorio di Pavia. Mai come nella mia gestione c’è stato spazio per le opposizioni, mentre si è ridotto il tempo per la presidente del Consiglio”.

Roberto Sergio, in seguito, è tornato sul caso Scurati con parole molto dirette nei confronti di Serena Bortone: “Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto, e invece non è stata punita. In nessuna azienda sarebbe consentito fare un post contro l’azienda per cui lavora. Adesso l’11 giugno avrà modo di chiarire e prenderemo una decisione… C’è stato un grande ribaltamento della realtà sulla vicenda”.

Il dirigente ha svelato di aver mandato un messaggio alla giornalista: “Per chiederle di mandare in onda il discorso Scurati non è venuto perché non è stato pagato”. Roberto Sergio non si è sbilanciato sulle indiscrezioni che affermano che il programma della giornalista avrà una presenza dimezzata nella prossima stagione televisiva: “Ma in questo momento nessuno di noi conosce i palinsesti, che verranno presentati venerdì prossimo”.

Roberto Sergio, le dichiarazioni sulla Rai

Oltre a rispondere alle domande su Serena Bortone, Roberto Sergio ha anche commentato altre vicende che riguardano la rete pubblica. In particolare, l’amministratore delegato ha smentito Pier Silvio Berlusconi, che aveva affermato che Mediaset ha battuto gli ascolti della Rai: “Abbiamo già smentito. È il servizio pubblico il vero target da tenere in considerazione”.

Sull’addio di Lucia Annunziata e la sua candidatura alle elezioni europee ha aggiunto: “È la prova che quell’intenzione ce l’aveva già all’epoca. Già allora era candidata”, dice Sergio. “Dimostra che tutte le polemiche furono strumentali. Chi se n’è andato lo ha fatto per ragioni personali, economiche e politiche”. Infine il dirigente ha dato la sua opinione anche su Carlo Conti al timone del Festival di Sanremo 2025: “È sempre stato il mio candidato. Credo che farà un grande Sanremo”.