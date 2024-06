La Rai avrebbe deciso di dimezzare in presidio di Serena Bortone in palinsesto con una sola puntata settimanale di Che sarà...

La decisione della Rai su Serena Bortone e il suo Che sarà… si attende a stretto giro di ore. Il presidio della giornalista romana non dovrebbe essere a rischio ma si parla della possibilità di dover rinunciare a una delle due serate previste settimanalmente per andare in onda solo di sabato. La presa di posizione dell’azienda deriverebbe comunque dal comportamento della conduttrice seguito alla risoluzione del contratto di Antonio Scurati, che proprio durante il suo programma avrebbe dovuto leggere un monologo dedicato al 25 aprile ma che sarebbe stato bloccato dai piani alti a poche ore dalla messa in onda della trasmissione. Contro di lei è stato aperto anche un procedimento disciplinare che però riguardava il post comparso sui suoi social, che sarebbe andato contro il regolamento che tutti i dipendenti Rai sono chiamati a seguire.

Serena Bortone, tagliato Che sarà…: cosa cambia

La consegna dei palinsesti definitivi era attesa per il 7 giugno, ma le imminenti elezioni hanno comportato uno slittamento della data che comunque non dovrebbe essere lontana. La presentazione è invece programmata tra qualche settimana, a Napoli, com’era accaduto nel 2023. Per Serena Bortone si tratterebbe di perdere una delle due puntate in programma, quindi andare in onda solo di sabato contrariamente a quanto accaduto dopo il suo passaggio a Rai3.

La scelta di mandare in onda il programma solo al sabato, nella collocazione che in termini di ascolti fa sicuramente peggio, fa dunque riflettere. Il ritardo nella consegna dei nuovi progetti risiederebbe inoltre proprio nella decisione di tagliare Che sarà…, mantenendo solo uno dei due giorni nei quali ha trasmesso tra il 2023 e il 2024.

Le conferme della stagione 2024-2025

La serata di domenica, rimasta così scoperta vista la presa di posizione su Serena Bortone, dovrebbe essere affidata a Luisella Costamagna nonostante i risultati poco soddisfacenti di Tango che è arrivato con fatica al 6%. Sembrava comunque che la giornalista fosse candidata alla conduzione di Lineanotte al posto di Monica Giandotti, ma visto il controllo sul programma pare che la situazione sia destinata a rimanere invariata a meno di sconvolgimenti dell’ultimo minuto. La consegna della pianificazione è prevista per il 24 giugno.

Pare cosa fatta anche l’approdo di Massimo Giletti su Rai3 che avrebbe comunque rifiutato il martedì sera per non doversi confrontare con Giovanni Floris e il suo diMartedì e con È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer. Lo stesso discorso varrebbe per il giovedì, ad appannaggio di Corrado Formigli saldamente alla guida di Piazza Pulita, quindi il suo destino è ancora tutto da decidere.

Il ritorno in Rai del giornalista piemontese era stato accolto in pompa magna dall’azienda che gli aveva addirittura affidato la serata celebrativa per i 70 anni della tv. Tutti i colleghi erano stati felici di ritrovarlo tra i corridoi di Viale Mazzini e lo avevano riaccolto proprio come un grande amico. Lui, dal canto suo, era invece apparso emozionato. Se non altro, è stata una bella rivincita dopo la chiusura senza spiegazioni di Non è l’arena su La7, programma che aveva condotto per anni e che ha perso senza ragione.