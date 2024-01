Lucia Annunziata a Che tempo che fa dopo la Rai: “Mi sono dimessa tante volte”

Fonte: Getty Images Lucia Annunziata

Lucia Annunziata è tornata in televisione dopo il discusso addio alla Rai, avvenuto quasi un anno fa. La giornalista e conduttrice ha lasciato la tv di Stato a causa di incompatibilità con l’attuale governo. A Che tempo che fa di Fabio Fazio la 73enne ha parlato di questa importante svolta della sua carriera con stile e garbo, chiarendo di essersi dimessa più volte nel corso della sua lunga carriera, iniziata negli anni Settanta sulla carta stampata (come corrispondente dagli Stati Uniti) dopo un breve periodo nell’insegnamento.

Lucia Annunziata ospite di Che tempo che fa

“Penso che i giornalisti sono dei professionisti. Quando non vanno d’accordo con gli editori, lo devono dire”, ha dichiarato Lucia Annunziata a Che tempo che fa in merito alle sue dimissioni in Rai, arrivate con una lettera dai toni decisi che tanto ha fatto discutere. “Grandi discussioni sui media non li faccio. Mi sono dimessa tante volte“, ha aggiunto Lucia Annunziata per poi esprimere il suo pensiero sulla premier Giorgia Meloni: “È un avversario formidabile, durerà tutta la legislatura”. Secondo la giornalista il vero problema è all’opposizione e ha poi ribadito: “Cosa mi preoccupa di più oggi? La politica estera e in particolare l’Iran“.

Lucia Annunziata e l’addio alla Rai

Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai a maggio 2023 e lo ha fatto con una lettera indirizzata ai vertici della tv di Stato. Parole schiette e toni decisi, quelli della giornalista di Mezz’ora in più che ha lasciato perché “non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi, in particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai”. Nella lettera ha proseguito: “Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’Azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono dunque le condizioni per una collaborazione“.

La giornalista ha sottolineato che le sue sono “dimissioni irrevocabili”. E ha puntato il dito contro i vertici Rai: “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni”. Lucia Annunziata lavorava in Rai dal 1995: il suo debutto è avvenuto con il programma Linea 3 e la sua ascesa è stata repentina, tanto da diventare direttrice del Tg3, ruolo che ha ricoperto dal 1996 al 1998.

Nel 2003 l’Annunziata è stata direttrice della Rai – la seconda donna dopo Letizia Moratti nel 1994 – ma ha lasciato l’incarico un anno dopo. Si è allontanata dal mondo della tv per un anno per poi riapparire nel 2005 come volto del talk show In mezz’ora (poi divenuto Mezz’ora in più dal 2017) e di altre trasmissioni giornalistiche quali Potere e Leader.

Cosa fa oggi Lucia Annunziata

Lucia Annunziata ha abbandonato il piccolo schermo ma non il settore dell’informazione. Da settembre 2023 conduce su Radio 24 la trasmissione radiofonica settimanale Amici e Nemici: L’informazione della settimana, coadiuvata da Daniele Bellasio. In onda ogni sabato mattina racconta le notizie più importanti della settimana e il loro impatto sull’opinione pubblica. In passato si era vociferato di un approdo a La7 ma l’ipotesi non si è mai concretizzata.