La giornalista Giovanna Botteri va in pensione e torna in Italia, ma non riprende la sua attività in Rai

Fonte: IPA Giovanna Botteri

La carriera di Giovanna Botteri non si ferma. L’ex giornalista Rai è in pensione da qualche giorno e ha già deciso di fare rotta verso La7, a partire dalla prossima stagione televisiva. Si tratta comunque di un addio alla tv di Stato, che ha servito per moltissimi anni come inviata di guerra, per iniziare una nuova avventura altrove come stanno facendo in moltissimi in questi ultimi due anni. La sua destinazione è già stata decisa e, tra una partita della Lazio e l’altra, trova il tempo per tornare in tv.

Giovanna Botteri, dove la vedremo dopo l’addio alla Rai

La sua avventura televisiva riparte a settembre ma lontana dall’azienda per la quale ha lavorato per decenni. Il nuovo ingaggio è a La7 e, in particolare, come ospite fissa di In altre parole di Massimo Gramellini. Lo scrittore ha lasciato la Rai nel 2023 insieme ai big della tv di Stato, tra cui anche quelli illustri di Fabio Fazio e di Lucia Annunziata che ha dato repentinamente le dimissioni, per trovare un posto presso la scuderia di Urbano Cairo in cui conduce una trasmissione simile e ancora con la partecipazione di Roberto Vecchioni.

“Mio papà lavorava alla Rai, per me la Rai è famiglia e resterà tale. La Rai sono tutti i giornalisti, le maestranze, non sono i dirigenti che vanno e vengono. La Rai ha guidato l’Italia nel dopoguerra, ha costruito l’alfabetizzazione, ha prodotto grandi sceneggiati, continua a informare e regalare sogni. E sarà sempre nel mio cuore”, ha spiegato Giovanna Botteri, che in Rai era già una presenza fissa del programma. La giornalista aveva dovuto rinunciare al passaggio perché ancora sotto contratto Rai. Ora che il vincolo è terminato, è libera di prestare servizio dove desidera.

Quando la figlia le ha salvato la vita

Sono giorni di racconti e di bilanci per Giovanna Botteri, storica inviata di guerra di Rai che ha deciso di godersi la pensione dopo anni trascorsi sul campo. “Ero in Afghanistan con Maria Grazia Cutuli (giornalista purtroppo assassinata nei pressi di Kabul, ndr). La sera mi ha chiamato la mia Sarah piangendo e io non mi sono aggiunta al convoglio di Maria Grazia, ho preso un’auto per l’aeroporto, per tornare a Roma. E mi sono salvata, la vita è incredibile”, ha raccontato, ricordando quei momenti così difficili per la troupe e per lei, che è scampata alla morte per un caso fortuito.

Sua figlia Sarah è il grande amore della sua vita, nata dall’amore per Lanfranco Pace dal quale si era però separata: “Non so davvero cosa ci ha unito, credo che l’amore sia questo: non capisci, non c’è ragione, ma accade. Dal nostro amore è nata Sarah ed è la cosa più bella. La storia è stata molto complicata. Io con Sarah piccola sono tornata a Roma a lavorare. Facevo su e giù con Parigi, poi non ce l’ho più fatta. Lui ha cominciato a collaborare con Il Foglio ed è cominciato il suo periodo di “ripensamento”. Anche Sarah ha avuto bisogno di capire. Ma non rinnego nulla”.