David Riondino, chi è la moglie Giovanna Savignano

Si è spento all'età di 73 anni il cantautore e attore David Riondino: cosa sappiamo sulla moglie Giovanna Savignano, che aveva sposato nel 2012

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IPA David Riondino

Si è spento all’età di 73 anni il cantautore e attore David Riondino: era sposato a Giovanna Savignano, alla quale era legato dal 2012.

Parlare di Giovanna Savignano significa addentrarsi in un territorio di grande riservatezza e fascino intellettuale. Nonostante sia legata da anni a un personaggio eclettico e pubblico come il cantautore, attore, regista e improvvisatore satirico, ha sempre scelto di vivere lontano dai riflettori della cronaca rosa o del gossip.

Giovanna Savignano, il grande amore di David Riondino

Giovanna Savignano non è stata solo la moglie di Riondino, ma ha rappresentato per tanti anni il suo porto sicuro: chi ha conosciuto la coppia descrive un legame profondo, basato su una forte affinità elettiva e culturale. Mentre David è sempre stato l’anima vulcanica, l’improvvisatore che salta da un palco all’altro, Giovanna ha incarnato una stabilità discreta ma fondamentale.

A differenza di molte “mogli d’arte”, Giovanna ha una sua identità professionale ben definita che spesso si intreccia con il mondo della cultura e della ricerca. È una donna di grande spessore intellettuale, con interessi che spaziano dalla letteratura alla saggistica. In diverse occasioni ha collaborato attivamente ai progetti del marito, spesso dietro le quinte, curando aspetti organizzativi, editoriali o di ricerca per i suoi spettacoli teatrali e i suoi reading.

I due hanno sempre tenuto la loro vita privata lontano dai riflettori: è quasi impossibile infatti trovarla in interviste video o in scatti rubati. La sua è una stata una scelta consapevole di distinzione tra la vita privata e la carriera pubblica del compagno.

I due erano sposati dal 12 dicembre 2012. Riondino aveva una figlia, Giada, nata nel 1974 da un precedente matrimonio con Gaia Gualtieri.

La vita e la carriera di David Riondino

La carriera di David Riondino è stato un mosaico incredibile di esperienze che spaziano dalla musica d’autore alla satira, dal teatro classico alla regia cinematografica. È difficile incasellarlo, perché lui stesso si è definito nel tempo un “cantore” o un “improvvisatore”.

Prima di diventare famoso, Riondino ha lavorato per dieci anni come bibliotecario alla Biblioteca Nazionale di Firenze. Questa formazione “umanistica” e silenziosa ha influenzato profondamente il suo stile colto e ironico. Negli anni ’70 inizia come cantautore impegnato, facendo parte del Collettivo Victor Jara. Nel 1979 ebbe l’onore di aprire i concerti dello storico tour di Fabrizio De André con la PFM. Forse non tutti sanno che dietro il tormentone cult Maracaibo (interpretato da Lu Colombo nel 1981) c’è proprio la sua firma.

Negli anni ’80 e ’90, Riondino diventa uno dei volti simbolo della satira intelligente in tv e sui giornali; partecipa a trasmissioni sperimentali che hanno fatto la storia della televisione, come Lupo Solitario, L’araba fenice e Fuori Orario. A Quelli che il calcio e al Maurizio Costanzo Show, interpretava João Mesquinho, un improbabile cantautore brasiliano che traduceva in modo esilarante e malinconico la realtà italiana.

Al cinema ha lavorato come attore per registi importanti (come i fratelli Taviani in La notte di San Lorenzo), ma ha anche espresso una vena creativa molto personale. Nel 1997 ha diretto Cuba Libre (Velocipedi ai tropici), girato all’Avana, a testimonianza del suo profondo legame con la cultura cubana. Recentemente, nel 2025, ha firmato un documentario dedicato a Milo Manara.

Negli ultimi anni David Riondino è stato un uomo di teatro e un custode della tradizione orale. Ha formato coppie artistiche con Paolo Rossi, Sabina Guzzanti (sua compagna in quegli anni con cui andò a Sanremo nel 1995 con Troppo Sole) e Dario Vergassola. E ha fondato l’Accademia dell’Ottava, un progetto dedicato al recupero del contrasto in ottava rima (la poesia improvvisata tipica della Toscana).