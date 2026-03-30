David Riondino, il ricordo di Sabina Guzzanti: “Io e te siamo stati fantastici”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Sabina Guzzanti

La notizia della morte di David Riondino ha colto tutti di sorpresa e ha colpito profondamente il mondo della musica e dello spettacolo. L’artista ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi gli ha voluto bene: tra questi Sabina Guzzanti, sua grande amica e compagna nella metà degli anni Novanta, che su Instagram lo ha voluto ricordare con un tenero scatto che li ritrae da giovani.

Sabina Guzzanti, l’omaggio a David Riondino su Instagram

David Riondino si è spento all’età di 73 anni, nella sua casa romana, dopo aver combattuto per lungo tempo contro una malattia. A dare il triste annuncio su Facebook è stata l’amica Chiara Rapaccini, artista, illustratrice e designer. Nel suo post i ricordi si intrecciano col dolore: “Ehi David, ma che facciamo senza te? Che facciamo?”, si legge.

A ricordarlo su Instagram un’altra grande amica di lunga data: Sabina Guzzanti, che per qualche anno fu anche la sua compagna. “Io e te siamo stati fantastici“, ha scritto l’attrice a corredo di una foto che li ritrae insieme giovani, mentre sorridono seduti a tavola in un ristorante.

Un ricordo che ha suscitato tanti, tantissimi commenti, sia di semplici fan che di amici e colleghi, atterriti dal dolore. Da Dario Vergassola – “Che disastro.. che dispiacere..”, ha commentato poco dopo la pubblicazione dello scatto – a Corrado e Caterina Guzzanti, Paola Turci e Pierò Pelù, uniti nel cordoglio e nella sofferenza di una perdita difficile da superare.

E non sono mancati i messaggi dei tanti fan, che l’hanno apprezzato nel corso della sua lunga ed eclettica carriera artistica. “Le sue serate al Costanzo Show, semplicemente fantastiche… Buon viaggio poeta”, scrive un utente su Instagram. Gli fa eco un altro: “Oggi è un giorno triste. Sono rari gli artisti come lui”. E ancora: “Un abbraccio a te e a tutti gli amici che sono stati accanto a Davide. Un grande dispiacere anche per noi che lo abbiamo conosciuto solo dalla radio, dalla tv, a teatro!”.

Il legame di Sabina Guzzanti e David Riondino

Sabina Guzzanti e David Riondino sono stati molto legati: le loro strade si erano incrociate a teatro alla fine degli anni Ottanta. Nella stagione teatrale 1993-1994 i due sono stati in scena con O patria mia, diretto da Giuseppe Bertolucci, insieme a Paolo Bessegato e Antonio Catania.

I due attori sono stati insieme al Festival di Sanremo nel 1995 con la canzone Troppo sole, scritta l’anno precedente, durante la stesura della sceneggiatura del film omonimo, con la regia di Giuseppe Bertolucci. Ai tempi Riondino guidava il collettivo artistico “La Riserva Indiana”, che salì sul palco insieme a loro: tra i partecipanti c’erano figure della cultura, del giornalismo e della politica, tra cui Nichi Vendola, Sandro Curzi e Daria Bignardi.

Nel 1997 sempre con Sabina Guzzanti, Antonio Catania e Lelia Serra, David Riondino aveva fondato la società di produzione Giano. Di quell’amore, lei stessa aveva detto: “Siamo stati insieme tanti anni. Un amore bello e complesso, lui colto e gentile. Una storia lunga, complicata, ma oggi siamo molto amici”.