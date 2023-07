Federica Sciarelli durissima con Fabio Fazio e Lucia Annunziata: “Non capisco chi è andato via”

Fonte: IPA Sciarelli a "Chi l'ha visto?"

Negli ultimi tempi si è parlato moltissimo degli stravolgimenti dei palinsesti e degli addii che Mediaset e Rai hanno subito e dichiarato. Tra i più discussi ci sono sicuramente quelli di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, che hanno abbandonato la Rai dopo molti anni di programmi e progetti.

Federica Sciarelli, conduttrice di “Chi l’ha visto?” ha detto la sua sulla scelta dei due presentatori di cambiare rete.

Federica Sciarelli: cosa ha dichiarato

A un’intervista rilasciata per La Stampa la Sciarelli ha raccontato il suo punto di vista per quello che riguarda il giornalismo in tv e quello che sta succedendo in Rai. La conduttrice non è d’accordo con le scelte dei colleghi.

«Trovo brutto tutto questo parlare della Rai che vira a destra. Se uno dovesse farmi delle pressioni, io gli rispondo che faccio la giornalista. Se davvero pensi che il tuo approfondimento sia strategico ed è in pericolo non te ne vai preventivamente: resti e ti batti. Non capisco chi lascia… Inoltre, se sei un giornalista, le pressioni non te le fai fare: attacchi il telefono. Anch’io ho subito pressioni, ma sono sempre state pubbliche. Penso per esempio agli attacchi della Lega durante il periodo Covid o a Salvini quando anni fa mi contestò lo schiaffo al carabiniere. Ogni volta ho risposto nel merito, pubblicamente».

Federica Sciarelli: le minacce

Come giornalista d’inchiesta, la conduttrice di “Chi l’ha visto?” non è nuova a minacce e intimidazioni.

Nel 2008 la Sciarelli mandò in onda alcune immagini degli scontri a Piazza Navona, a Roma, durante i quali alcuni studenti vennero aggrediti.

Il servizio non fu apprezzato da tutti: qualcuno infatti fece irruzione negli studi di “Chi l’ha visto”, e in redazione arrivarono telefonate in cui la conduttrice venne minacciata. Gli autori di questo episodio non vennero mai identificati, e qualcuno arrivò a chiedere la scorta per la Sciarelli, in modo da salvaguardare la sua incolumità.

Nonostante questo, la padrona di casa di “Chi l’ha visto?” non ha mai smesso di fare informazione, non curandosi di censure e minacce.

“Di minacce ne ho ricevute tantissime. Ma se uno fa il giornalista d’inchiesta non può aver paura delle minacce. Non ci siamo fatti mancare nulla. Mi sono occupata della Banda della Magliana, mi misero anche la scorta vigilata, ma non l’ho mai usata. Se fai il giornalista d’inchiesta non puoi aver paura” ha dichiarato nel 2020 in un’intervista a Il Giornale.

L’addio di Fazio e Lucia Annunziata

Una dichiarazione forte quella della Sciarelli, che sottolinea quanto la conduttrice ragioni diversamente da alcuni suoi colleghi.

Fabio Fazio e Lucia Annunziata sono stati entrambi sono stati volti di programmi storici, di cui i telespettatori Rai faranno fatica a fare a meno. Nonostante questo, complice forse la paura di riceve censure, i due hanno preferito prendere strade diverse. A partire da ottobre, infatti, vedremo lo storico “Che tempo che fa” su NOVE. A condurlo, sempre Fabio Fazio insieme alla sua irrinunciabile Luciana Litizzetto.

Non è invece ancora chiaro quale sarà il futuro lavorativo di Lucia Annunziata, che nell’ultima puntata di “In mezz’ora”, il suo programma di Rai 3 ha salutato il pubblico con affetto.

“Oggi come sapete è ultima puntata dopo 18 anni, saluto tutti, è stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati. Grazie a tutti e a presto.”