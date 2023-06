Lucia Annunziata, l’addio alla Rai e al pubblico dopo 18 anni

“Noi finiamo oggi, grazie a tutti e a presto”. L’ultima puntata di Mezz’Ora in Più, il programma condotto da Lucia Annunziata, è andata in onda il 25 giugno 2023. Di questi tempi sono tanti gli addii dei conduttori alla Rai o agli show: pensiamo a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con Che Tempo che Fa, caposaldo di Rai3, o ancora a Flavio Insinna con l’Eredità. Tra chi va, chi viene (e chi ritorna), anche Lucia Annunziata si è congedata dalla Rai salutando il pubblico, dopo aver annunciato le dimissioni a fine maggio.

Lucia Annunziata saluta il pubblico e la Rai: le parole

Nessuna novità o mistero: il pubblico sapeva che sarebbe giunto questo momento, proprio come per l’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Rai 3 con Che Tempo che Fa. Lucia Annunziata si è congedata dalla Rai il 25 giugno 2023 con l’ultima puntata di Mezz’Ora in Più. Proprio come è stato per Fazio, nessun rancore, ma solo sorrisi per ciò che si è riusciti a costruire nell’arco di decenni di carriera.

“Noi finiamo oggi. È l’ultima puntata, come sapete, dopo 18 anni di trasmissione di Mezz’Ora in Più. È stato un onore ma soprattutto un divertimento tenervi impegnati e informati per tanti anni. Grazie a tutti, a presto”. Diverse le reazioni sui social a sostegno di Lucia Annunziata. “La classe. Mancherà, lei e il suo straordinario gruppo di lavoro, alla Rai e a tutti noi”. Del resto, nel corso degli anni, ha avuto la possibilità di ospitare tantissimi personaggi, sia della politica che del mondo dello spettacolo.

Vent’anni di lavoro fanno sempre la differenza, soprattutto per il suo stile di conduzione, ormai tanto caro agli spettatori fedeli della domenica pomeriggio di Rai3. Dopo aver dato le dimissioni con una lettera pubblica, nessuna polemica o risentimento, proprio come è stato per Fabio Fazio, che ha finito il suo lavoro senza sbavature fino alla fine. Classe e professionalità d’altri tempi, forse. O semplicemente il desiderio, puro e semplice, di celebrare gli anni di lavoro senza parole amare.

Perché Lucia Annunziata ha dato le dimissioni

“Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque”.

Dopo l’annuncio di Fabio Fazio sul passaggio a Nove, Lucia Annunziata ha dato le dimissioni, attraverso una lettera e specificando i motivi della scelta. Il futuro della scrittrice, giornalista e conduttrice non è già scritto, e non sappiamo, per il momento, dove potremo tornare a seguirla. Si è vociferato a lungo di uno spazio a La7, ma potrebbe essere ostacolato dal contratto con la Rai (alla scadenza mancava un anno). La Rivoluzione Rai, ormai in atto da mesi, intanto continua tra addii e ritorni, come quello di Pino Insegno.