Palinsesti Rai, le novità dopo l’addio di Fabio Fazio e Lucia Annunziata

La nuova Rai è ancora in fase di definizione. Dopo il clamoroso addio di Fabio Fazio e le dimissioni lampo di Lucia Annunziata, l’azienda di Viale Mazzini è corsa ai ripari per trovare i giusti sostituti per due dei suoi nomi più importanti. Poche novità all’orizzonte, se consideriamo che le scelte fatte erano state ampiamente annunciate. In particolare, nel caso del conduttore ligure, è stata presa una decisione che è destinata a far molto discutere.

Rai, chi sostituisce Fabio Fazio

Un lungo addio dopo 39 anni di servizio e un’avventura che sta per iniziare sul Nove. Fabio Fazio ha deciso di allontanarsi dal servizio pubblico, dando seguito alle tante indiscrezioni che si sono rincorse in merito al suo futuro su Rai3. Con lui se ne va anche Che Tempo che Fa, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il lido d’approdo è Discovery, in cui – con ottime probabilità – riparte proprio con il talk per il quale avrebbe già ingaggiato Tommaso Zorzi.

Non esiste, quindi, un vero e proprio sostituto ma un programma che va a coprire la slot lasciata vacante. Un posto che viene occupato da Report di Sigfrido Ranucci, tra i primi a contestare quella che allora era solo una possibilità. La trasmissione quindi anticipa la messa in onda alla domenica (la sua collocazione storica è al lunedì), rischiando di perdere una cospicua fetta di pubblico che potrebbe rivolgere l’attenzione verso altri contenuti. Il programma dovrebbe iniziare alle 20,55, senza cambi alla conduzione.

L’eredità di Lucia Annunziata

I saluti finali della giornalista di Rai3 non hanno lasciato spazio a dubbi. La decisione di rassegnare le sue dimissioni è irrevocabile e, così, Lucia Annunziata si è congedata dal pubblico della terza rete. Al suo posto, dovrebbe arrivare l’ex direttrice di Rai1 Monica Maggioni, che prende in eredità il suo Mezz’ora in più, che torna alla formula dell’intervista In Mezz’Ora, seguito da In Mezz’Ora Storie e approfondimenti. Il contenitore d’attualità rimane quindi salvo, senza cancellazioni, ma con un solo cambio al vertice.

Pare confermato anche il trasloco di Serena Bortone, che lascia Rai1 per tornare su Rai3 e occupare il posto che era stato di Massimo Gramellini, verso la corte di Urbano Cairo su La7. La giornalista romana raccoglie il testimone di Le Parole e guida inoltre un programma in access prime time, sempre su Rai3, che fa da traino a Report di Sigfrido Ranucci.

Il lunedì sera torna Riccardo Iacona con Presadiretta, che obbedisce ancora all’alternanza con Report e – tra ottobre e novembre – lascia spazio a un nuovo programma condotto da Nunzia De Girolamo il cui titolo è ancora incerto ma si sa che ricalcherà lo stile di Gianfranco Funari. Rimangono invece confermati tutti i programmi di punta, con il ritorno di Caterina Balivo al posto di Serena Bortone nel pomeriggio di Rai1 e quello di Elisa Isoardi a Linea Verde Life. Salvo Sottile lascia invece I Fatti Vostri a Tiberio Timperi, che a sua volta cede il testimone a Beppe Convertini, che affianca i volti storici di Ingrid Muccitelli e Monica Setta.