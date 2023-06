Serena Bortone fuori da Rai 1: “Caterina Balivo al suo posto”

Fonte: IPA Caterina Balivo, 10 look che hanno fatto la storia (con qualche scivolone)

Un gradito ritorno nel pomeriggio di Rai 1: mentre si fa sempre più plausibile l’approdo di Serena Bortone a Rai 3, cominciano a farsi strada le ipotesi sul palinsesto della rete ammiraglia. E la fascia pomeridiana è certamente la più ambita, tanto da rendere probabile il rientro di Caterina Balivo, una vera e propria sorpresa per il pubblico.

Caterina Balivo potrebbe tornare alla Rai al posto di Serena Bortone

Un vero e proprio colpo di scena per la rivoluzione Rai, ormai in atto da qualche mese. Da tempo si parla infatti di un profondo cambiamento del pomeriggio di Rai 1, nella fascia pomeridiana che va dal lunedì al venerdì nell’orario 14-16, in attesa de Il Paradiso delle Signore.

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci di un addio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: la giornalista romana infatti potrebbe traslocare su Rai 3 e prendere il posto di Massimo Gramellini, che sarebbe pronto a lasciare per trasferirsi su La7.

E con il trasferimento della conduttrice su un’altra rete, si fa sempre più incerto il futuro del programma che tiene compagnia a milioni di italiani durante la settimana. Nei mesi scorsi sono stati tanti i nomi indicati per sostituire Serena Bortone, da Tiberio Timperi a Monica Setta, passando per Roberta Capua, ma adesso a mischiare le carte in tavola è arrivato quello di Caterina Balivo, che potrebbe tornare a Rai 1 con un programma tutto nuovo.

L’indiscrezione – perché di questo si tratta – è stata diffusa da Tvblog: secondo il portale dedicato al piccolo schermo, la conduttrice potrebbe tornare alla rete ammiraglia con una trasmissione di intrattenimento, che “cercherà di avere un approccio alto e con uno sguardo alla memoria televisiva della Rai”, si legge. Il programma dovrebbe essere incentrato sul concetto di “eleganza” della grande Rai del passato.

La nuova sfida di Caterina Balivo

Per Caterina Balivo non si tratterebbe certo di una novità: prima di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, la fascia pomeridiana di Rai 1 era affidata alla conduttrice napoletana, allora alla guida di Vieni da me. Il programma andò in onda per due stagioni, con ottimi risultati, fino all’arrivo della pandemia, che portò Stefano Coletta a chiudere lo show.

Senza dimenticare che negli anni precedenti era stata uno dei volti più amati di Rai 2, quando era al timone di Detto Fatto, poi passato a Bianca Guaccero, e di Festa Italiana, sempre nella stessa fascia oraria, dagli ottimi risultati. Del resto Caterina non si è mai tirata indietro e ha dato prova di volersi mettere in gioco: dopo aver preso una pausa dal piccolo schermo dopo la pandemia, ha deciso di confrontarsi con una nuova sfida.

Questa stagione televisiva l’ha vista infatti protagonista di La7, con la conduzione del game show Lingo – Parole in gioco. Sebbene i risultati non siano stati sempre soddisfacenti, Balivo ha vissuto questa esperienza con grande entusiasmo, dimostrando di essere una professionista versatile. Una nuova sfida potrebbe attenderla nel prossimo futuro: la rivedremo in Rai come si augurano molti dei suoi fan?