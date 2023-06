Serena Bortone a Rai 3, è ufficiale: prenderà il posto di Gramellini

Fonte: IPA Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Le indiscrezioni si rincorrevano da tempo, ma quelle che erano solo voci di corridoio adesso sono diventate ufficiali: Serena Bortone passerà a Rai 3, abbandonando il suo show del pomeriggio di Rai 1, Oggi è un altro giorno. Per la prossima stagione però la attende una nuova ed entusiasmante sfida: la conduttrice infatti sarà al timone del programma Le Parole, prendendo così il posto di Massimo Gramellini.

Oggi è un altro giorno chiuderà i battenti il 30 giugno, e non solo per la pausa estiva. Il programma infatti saluterà la programmazione di Rai 1 e con lui anche Serena Bortone, che non farà più parte della scuderia del primo canale della rete pubblica.

Ma niente paura: come già si vocifera da tempo la conduttrice non lascerà la rete, ma tornerà “a casa”, a Rai 3, che l’ha lanciata con la conduzione di Agorà. La notizia era già nota, ma adesso è arrivata l’ufficialità: il portale di Davide Maggio ha infatti confermato che Serena Bortone passerà alla conduzione del programma Le Parole, prendendo di fatto il posto di Massimo Gramellini nell’access prime time del sabato.

Non solo: l’appuntamento con la trasmissione – che ha chiuso i battenti il 27 maggio con l’ultima puntata della stagione – raddoppierà, perché andrà in onda anche la domenica sostituendo la prima parte di Che Tempo Che Fa e precedendo Report.

Dopo tre anni si conclude così l’avventura con Oggi è un altro giorno, che ha sì avuto un discreto successo ma che evidentemente non ha convinto del tutto i vertici Rai, che hanno deciso di cambiare strategia per una fascia oraria importante, quella che va dal lunedì al venerdì nell’orario 14-16, in attesa de Il Paradiso delle Signore.

Caterina Balivo al posto di Serena Bortone? L’ipotesi

Mentre è ormai certo il passaggio di Serena Bortone a Rai 3, la fascia oraria pomeridiana di Rai 1 sembra rimanere al momento scoperta. In realtà qualcosa si muove anche in questo versante: il futuro di Oggi è un altro giorno è ormai scritto, e chiuderà presto i battenti.

Ma nella prossima stagione potrebbe tornare un volto noto e amatissimo del piccolo schermo: stiamo parlando di Caterina Balivo, che farebbe ritorno sulla rete ammiraglia con un programma tutto nuovo. L’indiscrezione è stata diffusa qualche settimana fa da Tvblog: secondo il portale dedicato al piccolo schermo, la conduttrice potrebbe andare in onda con una trasmissione di intrattenimento nuova di zecca, che “cercherà di avere un approccio alto e con uno sguardo alla memoria televisiva della Rai”.

Non si conoscono ancora i dettagli dello show (neanche il titolo), ma quello di Caterina Balivo sembra essere un nome sicuro su cui puntare: la presentatrice napoletana ha esperienza nella fascia pomeridiana, prima con la conduzione di Vieni da me su Rai 1, e poi al timone di Detto Fatto su Rai 2, poi passato nelle mani di Bianca Guaccero.

Balivo ha sempre dimostrato grande entusiasmo, come nella recente avventura del game show Lingo – Parole in gioco, andato in onda su La7: adesso per lei è arrivato il momento di tornare in pista alla Rai con una nuova sfida.