Per Caterina Balivo è “La volta buona”: il nuovo palinsesto di Rai 1

Fervono i preparativi per il ritorno di Caterina Balivo su Rai 1. A tre anni dall’ultima esperienza con Vieni da me, la conduttrice campana è pronta a tornare protagonista nel pomeriggio della tv di stato. Qui, del resto, ha mosso i primi passi e sempre qui si è affermata dopo le prime esperienze da modella e la partecipazione a Miss Italia nel 1999. Stando alle ultime indiscrezioni la presentatrice riapparirà sul piccolo schermo con un titolo nuovo di zecca: La volta buona.

Caterina Balivo torna su Rai 1 col nuovo programma “La volta buona”

Come fa sapere in anteprima TvBlog, il nuovo show di Caterina Balivo – La volta buona – sarà prettamente d’intrattenimento. Niente deviazioni in altre tematiche che sono già giustamente la base del programma che segue, ovvero La vita in diretta condotta da Alberto Matano. Un format leggero, spensierato e allegro, com’è nelle corde della spumeggiante Balivo, che nell’ultimo anno è stata alla guida del game show Lingo su LA7.

A quanto pare La volta buona avrà una valida base di intrattenimento ma non mancheranno, all’occorrenza, finestre su temi più squisitamente giornalistici, soprattutto quando l’attualità più stringente lo richiederà. A tal proposito Caterina Balivo sarà aiutata dal giornalista del Tg2 Stefano Fumagalli, che curerà gli spazi di cronaca e informazione, in una serie di finestre all’interno della trasmissione.

Nessuno spazio alla politica, anche se non sono escluse, di tanto in tanto, qualche intervista istituzionale. Il cardine del programma resterà saldamente legato all’intrattenimento insieme alle tematiche femminili. Saranno poi presenti dei personaggi fissi scelti fra le figure storiche di Rai 1, legati al mondo della divulgazione culturale, artistica e letteraria.

La volta buona sarà dunque un programma leggero, che cercherà di intrattenere il pubblico di Rai 1, dando una scelta alternativa rispetto a quella di Canale 5. In attesa poi di dare la linea a Il Paradiso delle signore, a La vita in diretta e a Reazione a catena prima e a L’Eredità poi. Lo show prenderà il posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, cancellato dopo tre anni di programmazione.

Quest’ultimo aveva sostituito proprio Vieni da me di Caterina Balivo: dopo la pandemia la presentatrice aveva avvertito la necessità di dedicarsi alla famiglia – al marito Guido Maria Brera e ai figli Guido Albero e Cora – rinunciando così ad un impegno quotidiano e decisamente faticoso.

Serena Bortone torna su Rai 3: cancellato “Oggi è un altro giorno”

Se Caterina Balivo torna su Rai 1, Serena Bortone traslocherà su Rai 3, rete che l’ha lanciata con la conduzione di Agorà. La bionda giornalista prenderà il posto di Massimo Gramellini nell’access prime time del sabato alla guida de Le Parole. In più raddoppierà alla domenica sostituendo la prima parte di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (che dopo l’addio alla Rai si sposta su Nove) e precedendo Report.

Oggi è un altro giorno non ha convinto parte dei nuovi vertici Rai, più che mai determinati a riportare maggiore sobrietà e a dire addio all’informazione nella fascia oraria che precede la soap opera di successo Il Paradiso delle Signore.