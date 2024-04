Il cast stellare di Pulp Fiction, trent’anni dopo

Uno dei film cult che più cult non si potrebbe, figlio di un Quentin Tarantino in formissima che ha segnato profondamente la storia del cinema e del costume. Mia Wallace con il suo caschetto scuro e l'aria di chi non ha niente da perdere, l'iconica coppia Vincent Vega-Jules Winnfield e quella valigetta misteriosa di cui non conosceremo mai il contenuto. Pulp Fiction compie 30 anni e ha iniziato i festeggiamenti di questo importante traguardo con una reunion stellare di (quasi) tutto il cast.