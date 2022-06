Caterina Balivo, la rivelazione sul motivo che l’ha tenuta lontana dalla tv

Fonte: ANSA Caterina Balivo, nuovo look sul red carpet di Diavoli 2 (con dedica al marito)

Era decisamente mancata al suo pubblico, e ora che sta tornando (non solo con uno) ma con due programmi televisivi, i suoi fan non potrebbero essere più felici. Caterina Balivo sarà di nuovo protagonista del piccolo schermo, dopo una pausa che l’ha vista dedicarsi a tanti nuovi progetti e alla sua famiglia.

La conduttrice però ha voluto sottolineare che i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi dalla tv non sono soltanto quelli riportati dai giornali negli ultimi mesi, ma che c’è stato altro dietro la sua scelta.

Caterina Balivo, cosa c’è dietro l’allontanamento dalla tv

La rivedremo presto in tv con due nuovi programmi, ma la sua assenza dal piccolo schermo si era fatta sentire: Caterina Balivo sarà di nuovo al timone di due show, uno su Rai 2 (dal titolo Help – Ho un dubbio) e uno su Tv8 (Chi vuole sposare mia mamma?), tornando a essere una delle protagoniste di questa stagione televisiva.

Il suo nome è mancato per un po’ dai palinsesti televisivi, e a parte qualche apparizione fugace – basti pensare al suo ruolo da giurata ne Il cantante mascherato – la Balivo aveva scelto di rallentare i suoi ritmi, che l’avevano messa a dura prova come ha più volte raccontato lei stessa.

Per molti mesi però questa decisione è stata interpretata come una volontà di trascorrere più tempo con la propria famiglia; una motivazione che però non ha trovato riscontro con la realtà. Lo ha raccontato la stessa Caterina in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha spiegato: “Non mi piace quando si dice che non ho fatto tv per i figli, perché non è vero. Ci sono donne che lasciano i figli dall’altra parte del mondo per venire a lavorare. Io sinceramente la tata me la sono tenuta”.

Caterina Balivo, la voglia di mettersi in gioco

La Balivo ha sempre avuto voglia di sperimentare, di dedicarsi a nuovi progetti, e con la pandemia era arrivata anche la consapevolezza, dopo anni frenetici, di dover rallentare, come aveva dichiarato qualche tempo fa: “Ho voglia di vivere la quotidianità in maniera diversa. Poter fare interviste senza l’ansia della tv, sognare nuovi format, mangiare a casa a pranzo, non essere per forza performante tutti i giorni, di stare con i miei figli”.

La voglia di stare di più con la sua famiglia ha certamente avuto un peso, ma non è stata l’unica e sola motivazione ad allontanarla dal suo lavoro. Ha atteso infatti che le venissero proposti progetti affini alle sue corde prima di buttarsi a capofitto in nuove avventure. E così ha avuto modo di sperimentarsi anche in altre vesti, dando vita anche a un podcast, prima di ricominciare con la tv.

A Tv Sorrisi e Canzoni poi la conduttrice ha voluto anche smentire un’altra voce sul suo conto, che si fosse presa una pausa perché mantenuta dal marito Guido Maria Brera. “Anche noi persone dello spettacolo – ha puntualizzato la Balivo – abbiamo voglia di cambiare ogni tanto. Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis, potrebbe benissimo permettersi di non fare niente e invece lavora, e pure tanto”.