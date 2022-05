Caterina Balivo, smacco alla Rai: torna in tv con un suo show e il primo look è mozzafiato

Caterina Balivo, nuovo look sul red carpet di Diavoli 2 (con dedica al marito)

Caterina Balivo torna in tv con un programma tutto suo dopo due anni. E non sarà sulla Rai. La trasmissione in questione si chiama Chi vuole sposare mia mamma? ed è un’esclusiva TV8.

Caterina Balivo torna a condurre in tv

Caterina Balivo spiega su Instagram la sua decisione di tornare a condurre uno show. “Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?”. E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace”. E allora…prossimamente ci vedremo in prima serata con Chi vuole sposare mia mamma?“. Precisa anche che non andranno in scena matrimoni e dunque di che si tratta?

Caterina Balivo, di cosa parla Chi vuole sposare mia mamma?

A raccontarlo è ancora una volta la bella Cate, vista recentemente su TV8 in Name That Tune, che precisa che in Chi vuole sposare mia mamma? i veri protagonisti sono i figli e le figlie che desiderano vedere felice la propria madre, da troppo tempo single. “È un “dating” inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!”.

Quando alla Balivo è stato proposto questo progetto non ha avuto alcun dubbio nell’accettarlo, come racconta: “Si, lo voglio! Ho risposto decisa appena mi hanno proposto la conduzione di Chi vuole sposare mia mamma? perché che i figli siano protagonisti della vita sentimentale delle mamme mi ha molto incuriosita. Quando si cresce e per varie ragioni la tua famiglia non è più unita, ognuno reagisce in maniera diversa ma tutti hanno lo stesso obiettivo, quello di vedere felice la loro mamma che è una sola, sempre. E poi avevo voglia di sperimentare nuovi progetti e trovo che questo “dating” sia inedito proprio per il confronto mamma figlio/a”.

L’entusiasmo di Caterina si riflette in quello di TV8 che ha ingaggiato la presentatrice per questo programma innovativo, come dichiarato da Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia: “Siamo felici di dare il benvenuto a Caterina, uno tra i volti più amati dal pubblico italiano, che ha saputo conquistare con la sua cifra energica, empatica e spontanea. L’abbiamo voluta nella squadra di TV8 alla guida di questo nuovo programma di Prime Time, cucito su di lei e prodotto con la consueta qualità delle produzioni targate Sky. Una novità che si inserisce perfettamente nel solco della linea editoriale di intrattenimento di TV8, che vedrà l’arrivo di altre produzioni originali esclusive pensate per il nostro canale generalista free, con un forte valore identitario. In questo percorso, Chi vuole sposare mia mamma?, sotto la guida sicura e appassionata di Caterina, saprà essere un prodotto distintivo per la rete.”

Chi vuole sposare mia mamma?, prodotto da Blu Yazmine per TV8, vede protagoniste mamme single, accompagnate da un figlio o una figlia ormai adulti, in cerca di una seconda chance in amore, e racconta le loro storie. Sarà proprio Caterina Balivo ad accompagnare le mamme e i figli, attraverso incontri, scelte e rinunce, in questo emozionante viaggio alla ricerca dell’amore, con la sensibilità che impone il ruolo, ma anche con la sua consueta spontaneità e ironia

Caterina Balivo, il primo look mozzafiato

In attesa di rivedere la Balivo alla conduzione di un programma tutto suo, i fan festeggiano su Instagram dove la conduttrice li ha deliziati con il primo look della foto di presentazione dello show. Caterina posa indossando una t-shirt bianca abbinata a una lunga gonna gialla con spacco vertiginoso che mostra anche quello che dovrebbe restare nascosto. Tutti sono in visibilio e fioccano complimenti e congratulazioni per questo ritorno tanto atteso: “sono felice per te 🫶♥️ ti seguirò anche in questa nuova avventura”. “Wow, grande Caterina “, “Finalmente vai meravigliosa cati❤️❤️❤️❤️❤️”.