Palinsesti estivi Rai, torna Caterina Balivo: tutti i programmi confermati

Un’estate di intrattenimento, è quella proposta dai palinsesti estivi della Rai che punta su graditi ritorni, novità e show che vogliono tenere compagnia al pubblico durante la stagione più calda.

Tra i ritorni più attesi c’è quello di Caterina Balivo che, dopo un lungo periodo di pausa, tornerà a guidare uno show sulla Rai. Ma nel palinsesto ci sono anche altre novità.

Caterina Balivo, torna in Rai: quale sarà il suo show

Caterina Balivo torna in televisione, proprio di recente è stato annunciato il suo nuovo show: un programma tutto suo in esclusiva di TV8. La trasmissione si chiamerà Chi vuole sposare mia mamma? e vedrà i figli cercare un nuovo amore per la mamma. Lei stessa aveva spiegato: “È un “dating” inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!”.

A stretto giro da questa notizia ne è arrivata un’altra che sicuramente farà la gioia dei suoi tanti fan: Caterina Balivo raddoppia e torna anche in Rai. Il programma prenderà il via su Rai2 il 28 e 29 luglio e poi proseguirà ogni giovedì in seconda serata. Si chiama Help – Ho un dubbio e ha come mission quella di accompagnare le persone nel percorso di scelta per piccole grandi cose che riguardano la propria vita. Si tratta dell’adattamento del format anglosassone What should I do, e vede come protagonista un concorrente di qualsiasi età – ma anche una coppia o un gruppo di amici – che racconterà il proprio dubbio al pubblico che nel corso della puntata sarà chiamato più volte a votare la scelta.

Un ritorno in grande stile in televisione, dove il suo pubblico desiderava rivederla come protagonista da tanto tempo. Ora l’attesa è finita e Caterina è pronta a intrattenere con due programmi, il primo in onda su Rai 2 da fine luglio.

Palinsesti estivi Rai, cosa vedremo

Non solo Caterina Balivo: i palinsesti estivi della Rai prevedono anche altri programmi.

Tra questi un altro nome molto atteso, soprattutto dopo che è diventata nota anche al grande pubblico con la sua presenza sul palco dell’Ariston durante l’ultima edizione di Sanremo. Stiamo parlando di Drusilla Foer, che dal 6 giugno si potrà ammirare in Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo. La trasmissione avrà una durata di mezz’ora e si tratta di una rivisitazione di un programma cult della tv italiana ovvero l’Almanacco del Giorno Dopo. Come nella versione storica, sono previsti approfondimenti sul Domani Avvenne, il Personaggio del Giorno Dopo e il sorgere del Sole, ma anche nuove rubriche ispirate a esperti, ospiti noti e a personaggi inediti. Per la gioia dei bambini ci sarà Topo Gigio che, in alcuni momenti, diverrà compagno della conduttrice e dirà il suo punto di vista.

Nelle vesti di conduttore si potrà poi trovare Nek, che racconterà gli artisti di strada in Dalla strada al palco una sorta di talent che andrà in onda per quattro puntate a partire da martedì 28 giugno su Rai 2 in prima serata.

Rai 3 infine ospiterà dal 5 agosto al 9 settembre Sex programma in seconda serata condotto da Angela Raffaelli, che indagherà sul mondo della sessualità.