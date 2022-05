Caterina Balivo: “Ho tre taglie in più”. La sua lezione sull’autostima

Caterina Balivo, nuovo look sul red carpet di Diavoli 2 (con dedica al marito)

Caterina Balivo ha dimostrato di essere (ancora una volta) dalla parte delle donne: la conduttrice, da sempre promotrice della filosofia della body positivity, ha lanciato un bellissimo messaggio sul tempo che passa e sull’accettazione di sé, dando una grande lezione di autostima.

Caterina Balivo e l’invito al body loving: la lezione sull’amore per sé stesse

Lo sappiamo tutte, il tempo che passa può lasciare sul nostro corpo dei piccoli e grandi cambiamenti che non sempre siamo in grado di accettare. Non è della stessa opinione Caterina Balivo, che invece non ha affatto paura dell’età che avanza, accogliendo le trasformazioni del proprio corpo e le sue nuove forme.

“Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta”, ha raccontato la conduttrice a Molto Donna, inserto settimanale de Il Messaggero.

Il suo è un invito ad accettarsi esattamente come si è e a qualsiasi età, senza alcun pregiudizio. “Mi piace prendermi cura di me – ha spiegato nell’intervista -. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando“.

L’ex Miss Italia non ha mai fatto mistero di volersi bene, di apprezzare il suo corpo e i suoi costanti cambiamenti, anche con curve che nel tempo si sono fatte più morbide e dolci. Un messaggio che ha spesso lanciato anche sui social, postando degli scatti senza filtro, in costume, promuovendo l’accettazione di sé, senza cadere nei tranelli di una bellezza irraggiungibile.

Caterina Balivo, il ritorno in tv

Dopo due anni di lontananza dalla tv, Caterina Balivo è pronta a tornare con un programma tutto suo. Amatissima dal suo pubblico, che non vedeva l’ora di rivederla sul piccolo schermo, ha sempre mantenuto tramite i social il rapporto con i suoi fan più affezionati.

Ed è proprio su Instagram che ha annunciato che sarebbe tornata alla guida di uno show: si tratta del programma Chi vuole sposare mia mamma?, che andrà in onda in prima serata su Tv8. Nessun matrimonio di mezzo, ma un format inedito per l’Italia pronto a far emozionare gli spettatori.

Il programma vedrà protagoniste mamme single, accompagnate da un figlio o una figlia già adulti, in cerca di una seconda chance in amore, e racconterà le loro storie e la voglia di riscatto. Sarà proprio Caterina Balivo ad accompagnare le mamme e i loro figli in un viaggio ricco di emozioni, tra incontri, scelte e rinunce. Sarà un cammino alla ricerca dell’amore, guidato dalla conduttrice tra spontaneità e ironia.

“È un “dating” inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!”, ha spiegato la conduttrice.