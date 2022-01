Caterina Balivo, anche in tuta da neve è l’icona della moda che amiamo

Venezia 2021, Caterina Balivo punta sull’animalier e ribalta le regole

L’abbiamo vista indossare abiti da favola, veri e propri look principeschi che ci hanno fatto sognare, ma anche outfit perfetti da imitare per i nostri impegni di tutti i giorni. Caterina Balivo è diventata un’icona di moda per tutte noi, e ora che finalmente si sta godendo le sue vacanze sulla neve è riuscita a sorprenderci persino con una semplice tuta da montagna.

Caterina Balivo, le sue vacanze in montagna

Libertà, finalmente: da quello che la Balivo ha scritto sul suo profilo Instagram, si evince come queste feste natalizie siano state all’insegna del più stretto abbraccio della sua famiglia. Ma ora può concedersi qualche giorno di vacanza, che ha deciso di trascorrere sulla neve. Per l’Epifania, la conduttrice e i suoi cari sono approdati nella splendida cornice delle Dolomiti, che fanno da sfondo ad alcune delle sue foto più belle. Sui social, Caterina ha infatti condiviso qualche scatto di questa sua gita in montagna, e ci ha lasciato semplicemente a bocca aperta.

Per l’occasione, nessuno sfoggio di abiti eleganti come quelli che aveva indossato nei giorni scorsi. Una semplicissima tuta da neve di un brillante color rosso con stampe blu e gialle, per dare un tocco di vivacità in più, ai piedi un paio di doposci e naturalmente degli occhiali da sole per proteggere gli occhi dal riverbero dei raggi sul candido manto nevoso. Insomma, la Balivo ha optato per un classico completo da montagna, ed è riuscita a regalarci una lezione di stile: questo è proprio il look da imitare per chi vuole concedersi una vacanza invernale.

“Anche noi liberi, con un’accoglienza delle meravigliose Dolomiti al top!” – ha scritto la conduttrice. Nella deliziosa serie di foto che ha pubblicato su Instagram, la vediamo impegnata unicamente a rilassarsi. Dopo aver mostrato il panorama di cui gode dalla sua baita, si è concessa un bellissimo selfie con una tazza di cioccolata calda in mano. Questa volta niente occhiali da sole, per cui possiamo vederla bene in volto: capelli raccolti dietro la nuca e neanche un filo di trucco, eppure Caterina è ugualmente incantevole. Merito probabilmente di quel sorriso radioso di cui fa sfoggio, e che è da sempre il suo “accessorio” più bello.

Caterina Balivo, icona di moda

Il suo look sulla neve è decisamente perfetto: la Balivo ha scelto un abbigliamento comodo e caldo, ciò di cui più si ha bisogno per un po’ di relax in alta montagna. Ma è riuscita allo stesso tempo ad essere (ancora una volta) un’icona da cui trarre esempio. Negli ultimi tempi, in particolar modo, Caterina allieta i suoi fan mostrando preziosi capi provenienti dal suo guardaroba, ed è sempre una vera sorpresa. Solo qualche giorno fa ha sfoggiato un abito da principessa, mentre per inaugurare il nuovo anno aveva optato per un vestito giallo, colore di rinascita e di grande energia.

La stessa energia che Caterina Balivo mette in ogni cosa che fa. Dopo una breve pausa dagli impegni professionali, intervallata unicamente da un podcast che lo scorso anno ha avuto grande successo, la conduttrice è tornata al lavoro proprio in occasione delle vacanze di Natale. Solo per pochi giorni, è andato in onda in radio il suo show Cattivissim*, con il quale ha concluso in bellezza il 2021 e ha dato il via ad un nuovo anno ricco di sorprese.