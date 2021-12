Caterina Balivo, “diavoletta” in bianco: il nuovo (attesissimo) progetto

Festival di Roma, Caterina Balivo immacolata. Rocio osa con il look floreale

Dopo una lunga pausa professionale, Caterina Balivo è pronta a tornare al lavoro, più carica che mai. Per lanciare la sua nuova avventura (questa volta in radio), la bravissima conduttrice ha condiviso alcune splendide foto che la ritraggono con un delizioso look da vera “diavoletta”, in perfetto tema con il suo programma.

Caterina Balivo, il look total white

Maglioncino corto in vita con maniche a sbuffo, minigonna con taglio asimmetrico e deliziosi bottoncini d’oro su un lato, ankle boots con tacco alto: tutto rigorosamente bianco, una scelta davvero azzeccata per Caterina Balivo, che ha deciso di spezzare solamente con delle collant nere a pois, l’accessorio perfetto per combattere i rigori invernali. Il look total white che ha sfoggiato su Instagram è una vera delizia, l’ispirazione più bella per queste feste di Natale ormai arrivate.

L’occasione per mostrare questo splendido outfit è poi un motivo in più per rimanere senza fiato. La Balivo ha infatti voluto annunciare il suo ritorno al lavoro, dopo una lunga pausa in cui si è dedicata alla famiglia. Almeno per il momento non sarà protagonista di qualche show televisivo, bensì di un programma radiofonico che andrà in onda su Rai Radio 2 a partire dal prossimo 27 dicembre 2021.

Si intitola Cattivissim* – “con l’asterisco, perché la cattiveria non ha generi”, precisa la conduttrice – ed è la nuova fascia pomeridiana che la vedrà accanto a Saverio Raimondo. Nei panni di un’inedita “diavoletta” (a cui il bianco dona davvero tantissimo), Caterina Balivo sta per lanciarsi in questa avventura che la terrà occupata solo per qualche giorno, dal momento che si concluderà il 1° gennaio 2022, ma che comunque ci accompagnerà verso il nuovo anno con un po’ di leggerezza e di sarcasmo.

Il nuovo impegno di Caterina Balivo

“È contro il politically correct, per niente buonista come vorrebbe il clima delle feste, ma totalmente controcorrente. Altro che buoni propositi per il nuovo anno: noi ne faremo dei cattivi e agli ospiti chiederemo le loro blacklist e le loro cattiverie subite e fatte” – così la Balivo ha descritto il suo show radiofonico, che segna il suo ritorno agli impegni professionali. Da quasi due anni, infatti, la conduttrice ha messo in stand by la sua carriera per concentrarsi sulla famiglia. Il bisogno di rallentare i ritmi, soprattutto durante la pandemia, l’ha convinta a lasciare il timone del fortunato programma Vieni da me.

Da quel momento, la sua unica apparizione televisiva è stata all’inizio dell’anno, come giurata nella seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Piuttosto, Caterina ha scoperto il mondo dei podcast dedicandosi a Ricomincio dal NO, una trasmissione che le ha regalato grandi soddisfazioni. Ora ha deciso di tornare ad una sua vecchia passione, la radio: Cattivissim* è solo un breve show che tuttavia le permetterà di riprendere in mano una carriera brillante, accantonata solo momentaneamente.