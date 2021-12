Caterina Balivo accende le feste: il look di Natale in rosso è superlativo

Caterina Balivo incanta: bikini e costumi interi su Instagram

Il Natale non è solo un’occasione per trascorrere del tempo in famiglia, ma anche per sfoggiare abiti di incredibile bellezza, come il long dress di Caterina Balivo che a dire il vero vorremmo indossare tutte. Dalle forme morbide ma sinuose, il vestito è di colore rosso, come del resto si conviene in questo periodo di festa. La Balivo ha condiviso le foto su Instagram, a opera del fotografo Fabrizio Cestari.

Caterina Balivo, il long dress è un tripudio di spirito natalizio

Non chiediamo niente di meglio per le feste, se non di indossare quel pizzico di magia che si respira nell’aria. L’atmosfera viene scaldata da outfit all’insegna del colore della passione, che hanno anche un compito ambizioso: portare un pizzico di fortuna. Ed è proprio in questo che probabilmente spera la Balivo, scrivendo nella didascalia su Instagram: “E Vigilia sia… Certo, immaginavo un Natale tutto diverso, ma ci saranno tempi migliori. Vi voglio bene”.

Conduttrice di successo e mamma affezionatissima, la Balivo è spesso presa come modello e ispirazione per i suoi look, sempre sul pezzo e mai fuori posto. A lei appartengono qualità come la grinta e la freschezza, e in effetti come non notare il sorriso che ha sfoggiato, un dettaglio prezioso che ha arricchito l’outfit nell’insieme? Perché basta molto poco per accendere la magia delle feste: quel poco, è spesso la nostra forza interiore.

Gli elementi dei look della Balivo? Il sorriso e la grinta, nonostante tutto

Ci vuole forza a non abbattersi e ci vuole coraggio a non cedere, soprattutto nelle difficoltà, che possono lacerare e creare una voragine. Nel corso di un’intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, ha affrontato un discorso delicato, ovvero la frattura che si è creata nell’ultimo anno e mezzo con il marito, Guido Maria Brera. Nessuno conosceva la crisi, ma nel complesso è stato un modo per rafforzare la coppia: “Le crisi sono costruttive, se c’è sempre l’amore. In questo caso, per fortuna l’amore c’è”.

“Non esiste la famiglia perfetta. Neanche la mia, è fatta di tanti sacrifici, di litigi, di crisi, di voglia di lottare per stare insieme”. Forse, l’aspetto più bello di Caterina è questo: i suoi vestiti sono meravigliosi e affascinanti, ma il suo animo lo è di più. Ed è il motivo per cui probabilmente riesce sempre a mostrarsi splendida e impeccabile. Anche (e soprattutto) a Natale.