Caterina Balivo, splendida principessa su Instagram: la sua eleganza è divina

Venezia 2021, Caterina Balivo punta sull’animalier e ribalta le regole

Caterina Balivo è riuscita a lasciarci ancora una volta senza fiato: durante queste feste natalizie ha sfoggiato alcuni outfit che ci hanno fatto sognare, mettendo in risalto la sua incredibile bellezza. E ora che le vacanze sono quasi finite, ha voluto regalarci un ultimo look strepitoso.

Caterina Balivo, il look da principessa

Un lungo abito color panna, in morbido tessuto plissettato dall’effetto laminato e stretto in vita da una fascia dorata: tanto basta alla Balivo per trasformarsi in una vera principessa. Su Instagram, la conduttrice ha condiviso alcuni splendidi scatti del suo nuovo look, probabilmente l’ultimo di una lunga serie che ci ha conquistato nelle scorse settimane. “La magia delle feste sta per finire” – ha scritto come didascalia, ed è stato proprio in questo periodo natalizio che Caterina ha dato sfogo a tutta la sua fantasia indossando splendidi vestiti che l’hanno fatta sentire come una dea.

In questa occasione, la sua scelta è ricaduta su un abito da sera dalle linee morbide e avvolgenti, un tripudio di veli che l’hanno ammantata di candore e bellezza. Tutto, sin nei minimi dettagli, sembra uscire da una fiaba. La delicatezza del tessuto, che si stringe all’altezza del corpetto per poi allargarsi voluttuosamente sulla gonna, l’elegante fiocco che chiude l’abito sul collo e scivola leggero dietro la schiena. E, naturalmente, un make up perfetto che punta tutto sulla sensualità. Caterina Balivo ha infatti optato per un rossetto rosso brillante, da sempre simbolo di seduzione. Mentre per i capelli ha preferito delle morbide onde che ricadono sulle sue spalle.

Caterina Balivo, bellezza ed eleganza

Se questo look principesco è un perfetto mix di eleganza e seduzione, non si può certo dire che i precedenti fossero da meno. Negli ultimi giorni, la Balivo ci ha regalato alcuni dei suoi outfit più belli, portando in scena sempre un nuovo lato di sé. Come il delizioso (e provocante) vestito giallo, colore di speranza e di energia, che ha sfoggiato in occasione dell’inizio di questo 2022. O come il magnifico abito da sera rosso che ha indossato per Capodanno, il quale ha messo in risalto una bellezza da mozzare il fiato.

Eppure, Caterina non ha bisogno di osare troppo. Ha saputo sorprenderci anche con un look molto semplice e ideale da indossare tutti i giorni, donandoci qualche consiglio su come renderlo più sensuale in maniera del tutto inaspettata. In quanto a stile e bellezza, insomma, la Balivo non ha proprio nulla da invidiare. E per noi può essere continua fonte di ispirazione, sia nelle sue scelte di guardaroba che in quelle di vita.

Caterina Balivo, il lavoro e la famiglia

La conduttrice ci ha infatti dato una splendida lezione quando, ormai un anno e mezzo fa, ha deciso di rinunciare alla sua carriera televisiva per affrontare un momento difficile in famiglia. Lasciando le redini del suo show di successo, Vieni da me, ha preferito dedicarsi a tempo pieno ai suoi affetti più cari compiendo una scelta davvero molto intensa. Per lungo tempo ha poi mantenuto il silenzio su questo suo repentino cambio di rotta, ma quando infine ce ne ha svelato il motivo ha lasciato tutti sorpresi. Caterina lo ha fatto per amore, prendendosi una breve pausa per far sentire il suo sostegno a chi ne aveva bisogno.

Ora è però pronta a tornare in sella, e siamo sicure che ha già in serbo qualcosa per il suo pubblico. Di certo gli ottimi riscontri ottenuti con lo show radiofonico Cattivissim* non possono che averla incoraggiata a guardare al futuro, non ci resta dunque che attendere e scoprire il prossimo passo di Caterina Balivo.