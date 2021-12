Caterina Balivo, il suo lato più sensuale con un look da tutti i giorni

Venezia 2021, Caterina Balivo punta sull’animalier e ribalta le regole

Questo sembrerebbe essere un periodo fortunato, per Caterina Balivo: tornata a lavorare (anche se solo in radio) dopo quasi due anni di pausa, il suo vero successo è su Instagram. Ormai da tempo è seguitissima, e le sue foto riescono sempre a conquistare i fan. Merito soprattutto di un fascino che lascia senza fiato, e il suo ultimo look ne è l’esempio perfetto.

Caterina Balivo, il look da favola

Quasi sempre sono i dettagli a fare la differenza, a trasformare un semplice outfit in un vero capolavoro. La conduttrice è riuscita a sfoggiare il suo lato più sensuale anche con un semplice paio di shorts e una camicetta bianca: semplice, potremmo dire, d’altronde stiamo parlando di Caterina Balivo. Bellissima ed elegante, non c’è occasione in cui non faccia centro e sa essere divina anche indossando qualcosa per stare in casa. Stavolta però ci ha rivelato qualche trucchetto da imitare per creare un look ottimo per tutti i giorni.

Su Instagram, la Balivo ha pubblicato una foto che la ritrae con un paio di shorts neri a vita alta, dal taglio classico e molto morbido, abbinato ad una maxi camicia bianca. Abbottonando solo i due bottoni centrali, è riuscita ad ottenere un effetto super: da una parte, ha avuto la possibilità di infilare un solo lembo all’interno dei pantaloncini, lasciando l’altro libero di svolazzare e creando un’affascinante asimmetria. Dall’altra parte, ha dato vita ad una scollatura profonda e molto sensuale. È bastato, a questo punto, aggiungere un reggiseno in pizzo color nude da lasciar intravedere, per avere un look perfetto.

Il ritorno in radio di Caterina Balivo

Il post di Caterina Balivo non è servito solamente per mostrare il suo nuovo outfit, ma anche per ricordare un appuntamento importante. In questi giorni la conduttrice è infatti impegnata con una trasmissione radiofonica che, ad onor del vero, durerà ancora per poco tempo. Si tratta di Cattivissim* (“con l’asterisco, perché la cattiveria è trasversale e non ha genere” – ha ricordato la Balivo), programma in onda su Rai Radio 2 solamente fino al 1° gennaio 2022. Tra cattivi propositi per il nuovo anno e cattiverie fatte o subite, il divertimento è assicurato.

“Siamo un po’ tutti stanchi del politically correct, ecco perché abbiamo pensato a un programma ironico, per niente buonista e controcorrente per la settimana delle feste. Invece di fare buoni propositi noi ne facciamo dei cattivi per il nuovo anno e agli ospiti chiediamo le loro black list. Perché la cattiveria vista come grinta e determinazione serve a tutti” – ha spiegato la conduttrice. Accanto a Saverio Raimondi, si è tuffata in questa nuova avventura senza alcun timore, tornando ad una delle sue vecchie passioni, la radio.

Una passione che aveva già rispolverato, anche se solo parzialmente, nei mesi scorsi con il suo podcast Ricomincio dal no. È stato questo il suo modo per riconnettersi con un pubblico che l’aveva lungamente aspettata: la Balivo aveva infatti annunciato la sua pausa dalla tv, rispettandola rigorosamente – a parte essere rapidamente tornata nelle vesti di giurata a Il Cantante Mascherato. Ora che sta riprendendo in mano la propria carriera, possiamo solo attenderla nuovamente alla conduzione di qualche show.