Uomini e Donne, Ursula Bennardo cambia vita: cosa fa oggi

U&D, che fine hanno fatto i tronisti più amati

Conosciuta sul piccolo schermo grazie al programma Uomini e Donne, Ursula Bennardo ha spesso rese pubbliche le sue scelte, a partire da quelle sentimentali con il compagno Sossio Aruta. Questa volta, in una recente intervista, ha parlato di una nuova fase della sua vita che sta per intraprendere e i dettagli dietro alla scelta.

Ursula Bennardo, cosa fa oggi

In una recente intervista rilasciata al giornale Fralof, Ursula Bennardo ha parlato del suo nuovo progetto e dei motivi che l’hanno spinta a cambiare vita. Dopo Uomini e Donne e Temptation Island, due dei programmi di punta di Maria De Filippi, la compagna di Sossio Aruta ha deciso di dedicarsi a qualcosa di più “impegnativo”.

Ursula Bennardo ha deciso di intraprendere la strada della politica, e vorrebbe farlo da semplice cittadina perché, secondo quanto dichiarato, le persone hanno bisogno proprio di questo: “La mia città ha bisogno di qualcuno che come me non sia un politico ma un semplice cittadino”. La sua città è Taranto, che ha saputo raccontare con parole sentite: “Taranto è cultura, storia e bellezza, nonché un mare invidiabile nel mondo. Una città che avrebbe un potenziale turistico incredibile e posti lavoro per tutti i cittadini e anche per ospiti, ma purtroppo nulla è stato mai sfruttato e con grande dolore continuiamo a vivere in una città eccellente ma che vive nella mediocrità”, ha spiegato la donna. “Sento di non poter stare più ferma a osservare passivamente. Ma di avere la determinazione e la tenacia e la combattività che mi può permettere di essere parte attiva”, e con queste parole ha annunciato che alle prossime elezioni di Taranto affiancherà il candidato sindaco Walter Musillo, esponente del centrodestra.

Perché Ursula ha cambiato vita

Un amore nato sotto l’occhio della telecamera, quello tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta, e che da subito ha fatto molto discutere per via del “tira e molla” tra i due. Lui calciatore, lei estetista ed entrambi con precedenti relazioni alle spalle e figli: si sono innamorati nel programma di Maria De Filippi e da lì la loro relazione è sempre stata sulla bocca di tutti perché sicuramente la stabilità non era un aggettivo che si potesse attribuire alla coppia; poi però è nata la loro prima figlia Bianca, e i due sono apparsi più innamorati che mai nonostante altri tira e molla vari.

In una recente ospitata a Uomini e Donne, Sossio ha dichiarato di aver intrapreso la carriera di benzinaio per portare avanti la famiglia, vista la crisi economica che ha colpito la maggior parte della popolazione, totalmente supportato dalla compagna e madre di sua figlia. Ora Ursula è arrivata con l’ultima dichiarazione sul volersi dedicare alla sfera politica; una scelta motivata dalla voglia di fare qualcosa di concreto per la sua amata Taranto: “Sogno che la mia città diventi a misura di bambino e desidero che i nostri giovani restino a Taranto a studiare vivere e lavorare”, ha spiegato nell’intervista a Fralof. Insieme, quindi, sembrano essere pronti per cambiare vita nella speranza che sia definitivamente la volta buona per i fantomatici alti e bassi.